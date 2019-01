Staatsnieuws China bescheiden over landing op de achterkant van de maan

Beeld AP

Het belangrijkste bulletin op het staatsnieuws gaf donderdagavond voorrang aan de opening van een studiecentrum dat is gewijd aan president Xi’s ‘Gedachten voor Socialisme met Chinese Karakteristieken voor een Nieuw Tijdperk’, oftewel het ophemelen van de politieke theorie van China’s sterke man. Daarna een terugblik op recente toespraken van Xi Jinping, die blijkbaar ook belangrijker waren dan de maanlanding.

Het weghalen van de ‘sluier van geheimzinnigheid’ van de duistere kant van de maan werd pas als vierde onderwerp in het nieuws bejubeld. Vanzelfsprekend haastten de betrokken wetenschappers zich om te verklaren dat ze met de onbemande maanlander Chang’e 4 ‘gehoor geven aan de opdracht van Xi’ de Chinese droom in de ruimte waar te maken.

‘Twaalf adembenemende minuten’

‘Ik ben aangekomen!’, communiceerde Chang’e 4 naar de aarde via een satelliet die vorig jaar mei voor deze expeditie is gelanceerd. Vanaf de achterkant van de maan is namelijk geen direct radioverkeer met de aarde mogelijk. De maanlander verzond de eerste beelden in de geschiedenis van de mensheid van de achterkant van de maan.

De spectaculaire landing in de Von Karman Krater donderdag duurde volgens persbureau Xinhua ‘twaalf adembenemende minuten’. Het waagstuk werd volautomatisch uitgevoerd en eindigde met een zacht plofje. Toen stond Chang’e 4 bij een kleine kuil in een vuilgeel landschap, omringd door bergen van 10 kilometer hoog.

Het zekere voor het onzekere

China is heel trots op de Chang’e 4, maar in de officiële propaganda overheerst voorzichtigheid. Bij de lancering van Chang’e 4 begin december kwamen de staatsmedia pas met uitgebreide berichtgeving nadat de raket vlekkeloos was opgestegen. Als jonge ruimtevaartnatie neemt Beijing het zekere voor het onzekere: pas informatie vrijgeven als iets gelukt is. China is een laatbloeier vergeleken met de traditionele grootmachten in het heelal, de Verenigde Staten en Rusland. In 2003 cirkelde de eerste Chinese astronaut om de aarde, maar daarna gingen de ontwikkelingen snel. Inmiddels is China volwaardig lid van de ruimtevaartelite. Zo heeft China de grootste radiotelescoop ter wereld gebouwd. In 2022 moet het eerste Chinese ruimtestation een feit zijn en er zijn serieuze plannen voor een expeditie naar Mars.

Het maanprogramma spreekt voor de gewone Chinees het meest tot de verbeelding. Eerder in 2013 stuurde Beijing een voertuigje genaamd Jaden Konijn naar de maan, maar dat gaf na een paar weken langzaam maar zeker de geest. Massaal volgde China online de digitale stuiptrekkingen van het Jaden Konijn. In 2017 kondigde de Volksrepubliek aan dat een bemande maanmissie in de maak is. De Chang’e missies zijn voorlopers van dat hoogtepunt.

‘Voor het eerst in de mensheid!’, kopte het nieuwsprogramma Oriental Horizon een eindeloze herhaling van de beelden die Chang’e 4 doorgaf. In het reclameblok speelde het spijsoliemerk Lang Leven in op de maanverkenningskoorts: een astronaut vliegt daarin met een maisoliegeel vizier, gewapend met een nieuw soort frituurolie richting de maan.