Staatsgreep in Niger is nog af te wenden volgens Frankrijk, afgezette president aast op terugkeer

Soldaten van de presidentiële garde namen Bazoum (64) woensdag gevangen, een dag later schaarde de legertop zich achter de coupplegers. Maar een nieuwe leider is nog altijd niet aangewezen.

President Bazoum is intussen niet van plan op te stappen, zegt iemand uit zijn directe omgeving op anonieme basis tegen het Amerikaanse persbureau AP. In het openbaar heeft de president weinig van zich laten horen, buiten een tweet op donderdag waarin hij zwoer de democratie te zullen verdedigen.

Volgens de Franse minister Colonna heeft president Emmanuel Macron herhaaldelijk met Bazoum gesproken en verkeert hij in goede gezondheid. Ze zegt dat Frankrijk gelooft dat een staatsgreep nog kan worden afgewend.

Er zouden onderhandelingen plaatsvinden, maar het is niet duidelijk wie hierbij betrokken is, welke eisen op tafel liggen en of de gesprekken voorspoedig verlopen. De president van buurland Benin, Patrice Talon, vloog woensdag naar Niger om te bemiddelen, vanuit zijn rol als voorzitter van regionale organisatie Ecowas. Maar vrijdag was Talon niet langer in het land, meldt AP.

Niger, dat zo’n 26 miljoen inwoners telt, geldt als betrouwbare en democratische partner in de Sahel voor het Westen, dat kampt met grootschalig geweld door jihadistische groeperingen. Het belang van het land is alleen maar toegenomen sinds buurlanden Mali en Burkina Faso vorig jaar besloten om de samenwerking met het Westen in de strijd tegen het jihadisme te beëindigen, ten faveure van Rusland.

Russische vlaggen en brandende auto's

Hetzelfde kan gebeuren in Niger. Enkele honderden aanhangers van de coupplegers die zich hadden verzameld in hoofdstad Niamey zwaaiden donderdag met Russische vlaggen en riepen leuzen tegen Frankrijk en steunbetuigingen aan het Russische huurlingenleger Wagner, dat in Mali actief is. Ze staken auto’s in brand en plunderden het hoofdkwartier van president Bazoums politieke partij.

Vooral Frankrijk, dat zo’n 1.500 soldaten in Niger heeft gelegerd, heeft grote belangen in het land, een voormalige Franse kolonie. Het gaat niet alleen om de strijd tegen jihadistische groepen, maar ook om economische belangen: een deel van het uranium voor zijn kerncentrales komt uit het Afrikaanse land.

Orano, een Frans uraniumbedrijf dat internationaal opereert, zegt voorlopig door te gaan met delven in het land. Mocht dit stilvallen, dan lijken de gevolgen voor de Franse stroomvoorziening mee te vallen: volgens Orano haalt Frankrijk zo’n 10 procent van de uranium die het nodig heeft voor zijn eigen kerncentrales uit Niger. Een groot deel van het door Orano gedolven uranium verkoopt het weer door op de wereldmarkt.

Steun van het Westen

De coupplegers riskeren dat Niger financiële en praktische steun verliest van het Westen, dat de poging om de president af te zetten scherp veroordeelt. Zo zeggen de Amerikanen tussen 2012 en 2021 een half miljard euro aan militaire steun te hebben verleend aan Niger. Dit jaar maakte de EU nog 27 miljoen euro vrij voor een militaire trainingsmissie. Macron zei vrijdag verder dat hij regionale organisaties zou steunen als ze sancties tegen Niger willen instellen.