Staatsexamens Nederlands uitgesteld na verspreiding van toetsen op sociale media

Het staatsexamen Nederlands is voor volwassenen die Nederlands als tweede taal leren, vaak als onderdeel van hun inburgering. Naast het onderdeel schrijven bestaat het uit lezen, luisteren en spreken.

Deelnemers van het staatsexamen mogen na afloop niets van de inhoud openbaar maken, omdat onderdelen regelmatig worden hergebruikt. Toch circuleerden op sociale media beschrijvingen van eerder gemaakte examens. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) begon eind september een onderzoek na melding hiervan.

‘De letterlijke vragen stonden niet online, maar het was wel herleidbaar’, zegt een woordvoerder van het CvTE. Wie het lek heeft veroorzaakt, is nog niet bekend.

Kwetsbaar

In een brief aan de Tweede Kamer geven de ministers nu toe dat de werkwijze met hergebruik ‘kwetsbaar’ is. Waarschijnlijk kunnen tweeduizend kandidaten geen examen in schrijven doen vanwege het op straat liggen van de documenten van het staatsexamen. De andere onderdelen kunnen wel worden getoetst.

Kandidaten die zich al voor het onderdeel schrijven hebben ingeschreven, kunnen in januari 2019 het examen afleggen. Als deze vertraging een nadelig gevolg heeft voor de inburgering van kandidaten, wordt de termijn hiervan verlengd.

‘Helaas is het niet mogelijk om het eerder af te leggen’, zegt een woordvoerder van het CvTE. ‘We moeten echt nieuwe opgaven maken.’ Daarna wordt er gekeken hoe de examens structureel verbeterd kunnen worden. ‘De kans moet zo klein mogelijk zijn dat het weer gebeurt’, aldus de woordvoerder.

Er hebben dit jaar al vierduizend mensen examen gedaan in het onderdeel schrijven. Deze uitslagen blijven geldig. Het valt namelijk niet meer te achterhalen wie er voordeel hebben gehad van voorkennis. De ministers sluiten niet uit dat dit probleem zich ook voordoet op een ander taalniveau. Het ministerie van Sociale Zaken doet hier onderzoek naar.