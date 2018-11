Staatsexamen Nederlands voor nieuwkomers dit jaar geschrapt door ‘onhoudbare situatie’

Nieuwkomers in Amsterdam krijgen een cursus Nederlands. Beeld arie kievit

Door de maatregel kunnen zo’n vierduizend personen die Nederlands als tweede taal leren, pas volgend jaar het staatsexamen afleggen. ‘Deze situatie is onhoudbaar’, aldus Van Engelshoven over het uitlekken van het staatsexamen.

Nadat in september op sociale media beschrijvingen van eerder gemaakte examens waren geplaatst, werden alle examens van het onderdeel schrijven voor lageropgeleiden geschrapt. Het staatsexamen Nederlands, onder andere bedoeld voor de inburgering van volwassenen, bestaat ook uit de onderdelen lezen, luisteren en spreken.

Inmiddels zijn ook complete beschrijvingen en uitwerkingen van opdrachten van alle onderdelen, van zowel de examens voor lager- als hogeropgeleiden, gepubliceerd op sociale media. Volgens de minister kunnen kandidaten met deze voorkennis het staatsexamen makkelijk halen.

Minister Van Engelshoven van Onderwijs noemt de situatie rond het uitgelekte staatsexamen ‘onhoudbaar’. Beeld ANP

Verlenging

Het examen wordt daarom woensdag gestopt. Volgende maand moet duidelijk worden hoe het examen volgend jaar zal worden hervat. Wie in de problemen komt, bijvoorbeeld omdat het diploma nodig is voor hun inburgeringseis, krijgt een verlenging van de inburgeringstermijn.

Deelnemers van het staatsexamen mogen na afloop niets van de inhoud openbaar maken, omdat de onderdelen al jaren regelmatig worden hergebruikt. Van Engelshoven en minister Koolmees van Sociale Zaken gaven onlangs in een brief aan de Tweede Kamer toe dat de werkwijze met hergebruik ‘kwetsbaar’ was.