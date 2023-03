Staatsbosbeheer sleept Rijkswaterstaat voor de rechter om stalen damwanden in Overijssels water

Het Zwarte Water bij Hasselt. Beeld ANP / Marco van Middelkoop

Staatsbosbeheer bevestigt de juridische stappen na berichtgeving van Trouw. Rijkswaterstaat stelt dat de stalen damwanden de beste manier zijn om de waterkwaliteit van de rivier het Zwarte Water tussen Hasselt en Genemuiden te verbeteren en zo aan de Europese waterrichtlijnen te voldoen. Staatsbosbeheer vindt dat de voorgenomen ingreep te veel schade aanricht aan de natuur in het gebied. De stalen wanden zouden juist in strijd zijn met de afspraken omtrent Natura 2000, eveneens Europese regelgeving over natuurbehoud.

Rijkswaterstaat weet zich in het conflict gesteund door minister Mark Harbers (infrastructuur en Waterstaat). Daar staat tegenover dat bij de eerste zitting bij de bestuursrechter in Zwolle aankomende donderdag onder meer watersportorganisaties en een coöperatie van bewoners, ondernemers en belangenorganisaties eveneens bezwaar aantekenen tegen het voornemen van Rijkswaterstaat. De gemeente Zwartewaterland, waaronder de rivier valt, steunt de bezwaarmakers volgens Trouw, maar kan formeel niet procederen.

Leefruimte voor vissen

Met vijf stalen damwanden, samen zo’n 6 kilometer, wil Rijkswaterstaat een betere omgeving voor vissen creëren. De damwanden dempen namelijk de golfslagen van binnenvaartschepen. Zo kunnen ‘luwtezones’ ontstaan, waarin vissen zich rustig kunnen voortplanten en kunnen leven. Met name de vissoorten de zeelt, winde, bittervoorn en kwabaal zouden door de stalen wanden in grotere getale moeten kunnen leven in het Zwarte Water.

Rijkswaterstaat wil zo de ecologische waterkwaliteit dusdanig verbeteren dat die voldoet aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Staatsbosbeheer denkt daarentegen dat Rijkswaterstaat het ecologische effect overschat en dat het plan negatieve gevolgen heeft op de rivier en haar uiterwaarden, een beschermd Natura 2000-gebied. Rijkswaterstaat zou geen oog voor hebben voor de Natura 2000-doelen.

‘Harde constructies zijn nadelig voor de groei van rietvelden en ze vormen een barrière voor dieren als vissen, de ree, de otter en de bever’, zegt Staatsbosbeheer in een schriftelijke reactie. ‘Ook bestaat de vrees dat de damwanden de grondwaterstromen nadelig beïnvloeden, ten koste van een zeldzaam beschermd habitat met wilde kievitsbloemen.’

Gesprekken liepen op niets uit

De natuurbeheerder pleit voor maatregelen die zowel aan de KRW-doelen als aan de Natura 2000-doelen bijdragen. Welke maatregelen dat zijn, kon een woordvoerder zaterdag niet zeggen. ‘We willen niet vooruitlopen op de zitting van donderdag.’

Rijkswaterstaat kan dit weekend niet inhoudelijk reageren op de juridische stappen van Staatsbosbeheer en verwijst naar de beantwoording van minister Harbers op Kamervragen van voormalig Kamerlid Harry van der Molen (CDA), oktober vorig jaar. Daarin ontkent de minister dat de damwanden invloed zullen hebben op de grondwaterstromen. Ook zegt de minister namens Rijkswaterstaat dat de vijf damwanden ‘de minst nadelige effecten op het gebied hebben en het meeste bij te dragen aan het verbeteren van de onderwaternatuur, specifiek de visstand’. Een woordvoerder van Harbers laat weten dat de minister nog steeds achter dit standpunt staat.

Volgens de woordvoerder van Staatsbosbeheer zijn er maandenlang gesprekken gevoerd met Rijkswaterstaat, maar hebben die gesprekken nergens toe geleid. Zodoende was een rechtsgang onvermijdelijk en staan de twee overheidsinstanties, die samen moeten werken in het beheer van de riviernatuur, nu lijnrecht tegenover elkaar.