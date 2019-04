Staatsbosbeheer schoot afgelopen winter 1.745 edelherten af in Oostvaardersplassen

Edelhert naast een konikpaard in de Oostvaardersplassen. Beeld Arie Kievit

Het afschieten van gezonde dieren is het resultaat van een omstreden besluit van de provincie Flevoland, waardoor afgelopen winter voor het eerst in decennia niet het recht van de sterkste gold in de Oostvaardersplassen. Tot dan toe werden alleen verzwakte dieren afgeschoten die het einde van de winter niet dreigden te halen.

Voor het nieuwe beleid werd gekozen om maatschappelijke onrust te voorkomen naar aanleiding van massale dierensterfte door gebrek aan voedsel. Ook zouden de ecologische doelen in het beschermde vogelgebied niet worden gehaald door overbegrazing, een conclusie waar meerdere ecologen het mee oneens zijn.

De provincie volgt met het nieuwe beleid het advies van de commissie onder leiding van Pieter van Geel. Die adviseerde vorig jaar de populatie grote grazers zo snel mogelijk te verkleinen tot 1.100 dieren. Naast 490 edelherten is er nog plaats 160 heckrunderen en 450 konikpaarden. Staatsbosbeheer heeft tot het einde van het jaar gekregen om deze aantallen te halen. Het aantal runderen is al op niveau, het teveel aan paarden wordt verplaatst naar andere Europese natuurgebieden.

Uitverkocht

Van de 1.745 geschoten herten zijn 1.235 door een poelier verwerkt voor consumptie. Het vlees is zo populair dat het iedere maandag, als het wordt aangeboden op de website Koopeenhert, doorgaans binnen een uur is uitverkocht. Volgende week komt de voorlopig laatste portie binnen, omdat Staatsbosbeheer vanwege het broedseizoen tot 1 september niet mag schieten.

Door de milde winter gingen er bijna geen dieren dood door uitputting. Dit in tegenstelling tot de strenge winter van vorig jaar. Het burgerverzet tegen de sterfte van meer dan 3.200 grote grazers in het omheinde gebied nam toen extreme vormen aan. Actievoerders bedreigden niet alleen boswachters en ecologen, maar begonnen ook illegaal bij te voeren en hekken te vernielen waardoor dieren langs de snelweg A6 belandden.

De keuze van de provincie dit soort taferelen te voorkomen met nieuw beleid, leidde ook weer tot verzet. Zo werden vijf activisten gestraft voor het plaatsen van een verdacht pakket voor het provinciehuis in Flevoland en kreeg een man een werkstraf van twintig uur, omdat hij de directeur van Staatsbosbeheer ‘de kampbeul van de doodsvaardersplassen’ noemde.

Ook binnen Staatsbosbeheer en onder natuurliefhebbers bestaat onenigheid over het beste beleid voor het gebied. Zo weigerden twee boswachters gezonde dieren af te schieten en stapten diverse dierenwelzijnsorganisaties naar de rechter om preventief afschot te voorkomen. Tevergeefs, maar hierdoor liep het afschieten van de dieren eind vorig jaar wel vertraging op. Door ook in de weekenden gewapend het veld in te trekken, behaalde Staatsbosbeheer toch bijna het geplande aantal van ruim 1.800 geschoten edelherten.