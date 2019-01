Staatsbosbeheer krijgt de ruim 1.800 edelherten deze winter niet afgeschoten in de Oostvaardersplassen

Dit blijkt uit de maandelijkse rapportage van Staatsbosbeheer over het gebied. Door de vertraging staan er deze winter meer grote grazers in het gebied en bestaat de kans dat net als vorige winter dieren dood zullen gaan door gebrek aan voedsel. Juist dit, en de bijkomende maatschappelijke verontwaardiging, wilde de Provincie Flevoland voorkomen met het besluit van vorig jaar om het aantal dieren voortaan kunstmatig laag te houden.

Een week na de moeizame start bij het afschieten van de ruim 1.800 edelherten, liet provincie Flevoland al weten dat het afschot ‘naar verwachting deze winter niet zal leiden tot de doelstand van 490 dieren’. Reden om 2018-19 te bestempelen als ‘overgangsjaar’.

Dit is tegen het advies in van de commissie onder leiding van Pieter van Geel. Die concludeerde vorig jaar de populatie grote grazers zo snel mogelijk te verkleinen tot 1.100 dieren. Naast de 490 edelherten is er nog plaats 160 heckrunderen en 450 konikpaarden. Het aantal runderen is al op niveau, het teveel aan paarden wordt in het voorjaar gevangen en verplaatst. Dit zou, naast het voorkomen van maatschappelijke onrust, nodig zijn om de ecologische doelen in het beschermde vogelgebied te halen.

Ruim 500 per maand

Om toch nog zo veel mogelijk edelherten te schieten, gaat Staatsbosbeheer vanaf nu langer per dag en ook in de weekenden het gebied in. De voor het streefdoel benodigde ruim 500 dieren per maand - voordat de jongen komen in het voorjaar - gaan ze er hoe dan ook niet mee redden. Van de 134 in de afgelopen maand geschoten edelherten zijn er 122 naar een Amsterdamse poelier gegaan, die het vlees binnenkort landelijk gaat verkopen aan restaurants en winkels.

De rechtszaken van eind vorig jaar, waarmee zonder succes werd gepoogd het afschieten van de gezonde dieren te voorkomen, zorgden ervoor dat later dan gehoopt werd begonnen met schieten. Door de winderige en regenachtige weersomstandigheden staan de dieren nu vaak te dicht bij elkaar voor een goed schot. Ook de de aannemers in het gebied, die onder meer beschuttingen aanleggen voor de koude wintermaanden, lopen de gebiedsbeheerders in de weg.

Ondanks de tot nog toe milde winter en de verkleining van de populatie, voorzien tegenstanders van het gebied al een tekort aan voedsel voor de grote grazers. Vorige week begonnen ze weer met het bijvoeren van de dieren in de Oostvaardersplassen. Volgens Staatsbosbeheer is er nog helemaal geen reden om dit te doen.

Diverse ecologen zijn het erover eens dat in de Oostvaardersplassen hier nooit reden voor is. Onder meer omdat de dieren het landbouwhooi niet goed verteren, de populatie toeneemt en daarmee ook het voedseltekort. Onder zware maatschappelijke druk en na bedreigingen aan het adres van ecologen en boswachters besloot de provincie vorige winter dat Staatsbosbeheer dan maar - tegen de adviezen in - zelf moest gaan bijvoeren.