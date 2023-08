Staat ontving bijna 1 miljard euro aan gokbelasting, mede door legalisering online kansspelen

Website van een online casino waar mensen kunnen gokken via internet. Beeld Hollandse Hoogte / ANP XTRA

De stijging had echter ook een andere oorzaak, zo stelt het CBS in een nieuw rapport over de overheidsfinanciën. Ook het einde van de coronacrisis, en daarmee de heropening van casino’s, droeg bij aan de toename.

Het kabinet besloot in 2021 om online gokken te legaliseren om zo de illegale kansspel- en casinowebsites, die zich niet aan wettelijke restricties hielden en veelal geen of weinig belasting afdroegen, naar het legale circuit te halen. Eerder mochten alleen sites van de Nederlandse Loterij, waaronder Lotto en Toto (sportweddenschappen), online hun diensten aanbieden.

Verslavingsexperts uitten bij invoer van de nieuwe gokwet hun zorgen over de legalisering, die onder meer verslaving onder jongeren in de hand zou werken. De beslissing heeft volgens de Kansspelautoriteit (Ksa) in ieder geval geleid tot een forse toename van online gokkers: een op de twintig Nederlanders zou vorig jaar hebben gegokt op een legale site. Online gokkers zouden in 2022 gezamenlijk meer dan 1 miljard euro hebben uitgegeven.

Nederlanders betaalden voor de invoering van de nieuwe wet 30,1 procent kansspelbelasting over winsten boven de 449 euro. Dat tarief werd vanaf oktober 2021 verlaagd naar 29 procent, waarbij de drempel van 449 euro verviel. Als gevolg daarvan werd de nettowinst van de gokkers doorgaans lager, omdat de kansspelaanbieder de belasting verrekent.

Totale overheidsinkomsten

Hoewel de inkomsten uit kansspelbelasting een opvallende stijging doormaakten, benadrukt het CBS dat het gaat om slechts een relatief klein deel van de totale overheidsinkomsten. Alle sociale belastingen en premies samen spekten de schatkist met bijna 370 miljard euro. De totale overheidsinkomsten stegen met 9 procent tot ruim 415 miljard euro.

Hoe groot het percentage kansspelbelasting is dat voortkomt uit online gokken, specificeerde het CBS niet. Het ministerie van Financiën zei bij de legalisering dat het online gokcircuit jaarlijks ongeveer 28 miljoen euro aan extra inkomsten voor de staatskas zou opleveren.

De legalisering die het kabinet met de nieuwe kansspelwet voor ogen had, lijkt vooralsnog geslaagd. Volgens de Ksa gokt inmiddels 92 procent van de gokkers op legale websites. Dat is meer dan de 80 procent die het kabinet voor ogen had. In totaal zijn er ongeveer 563.000 actieve legale accounts op goksites in Nederland.

De grote populariteit en hoge omzet van goksites kan, naast de legalisering van die sites, mede verklaard worden door de toename van gokreclames sinds 2021. Met ingang van de nieuwe wet werden gokreclames legaal, maar op aandringen van de Tweede Kamer wordt dit langzaam teruggedraaid. Met ingang van dit jaar wil het kabinet, in fasen tot 2025, sponsoring bij evenementen, op televisie en op sportlocaties verbieden. Reclames via internet en via directe mailing zijn nog wel toegestaan.