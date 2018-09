Staat onderhandelt met Volkert van der G. over meldplicht

Aanhangers van Pim Fortuyn bij het gedenkgraf van de voormalig politicus op begraafplaats Driehuis. Foto ANP

De moordenaar van Pim Fortuyn deed in mei van dit jaar een poging om onder zijn meldplicht uit te komen, en kreeg daarin gelijk van de rechter: hij hoefde zich niet meer elke zes weken te melden. Tijdens de rechtszaak had advocaat Willem Jebbink gesteld dat de meldplicht onzin was, omdat hij stabiel zou zijn en een lage recidivekans had. Bovendien wilde Van der G. volgens hem verhuizen naar het buitenland. Het OM wilde echter dat hij zich tot 2020 moest blijven melden en ging daarom in hoger beroep.

Op 10 september diende het hoger beroep in de civiele zaak, maar nadat de pleidooien waren uitgesproken, besloten de partijen buiten de rechtbank om met elkaar te gaan onderhandelen over de meldplicht. De zitting werd voortijdig afgebroken. Het initiatief kwam daarbij van de partijen zelf, aldus het hof. ‘Beide partijen stelden zich op het standpunt dat het toch beter was om buiten de zitting om te kijken of ze een oplossing konden vinden die voor beiden aanvaardbaar was’, aldus een woordvoerder van het hof. ‘Het Hof stemde daarmee in.'

Gevoelig

Het OM wil inhoudelijk niet reageren op de onderhandelingen. ‘Het ligt allemaal heel gevoelig’, zegt een woordvoerder. ‘Het loopt nog op dit moment, ga daar maar vanuit. Op de komende zitting zal meer duidelijk worden.’ Het OM wil achteraf geen pleitnota van de openbare zitting verstrekken. Het hoger beroep in september ontsnapte aan de aandacht van journalisten; mogelijk omdat hij onopvallend werd aangekondigd.

Advocaat Willem Jebbink van Volkert van der G. was zaterdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

In 2014 werd hij na tweederde van zijn gevangenisstraf vervroegd vrijgelaten, maar kreeg daarbij wel een aantal voorwaarden opgelegd. Een deel daarvan geldt inmiddels niet meer. Zo wist Van der G. onder zijn enkelband en verplichte begeleiding door een psycholoog uit te komen en slaagde hij er ook in het gebiedsverbod ongedaan te maken. De meldplicht werd verlaagd van eens in de drie naar eens in de zes weken. Wel heeft hij nog een mediaverbod en een contactverbod met Fortuyns nabestaanden.

Reclassering

Tijdens de rechtszaak in mei over de meldplicht meldde de reclassering dat Van der G. zich uiterst stroef opstelde als hij zich bij hen meldde. Zo gaf hij een tijdlang geen mondelinge antwoorden meer op de vragen, maar tikte hij alles uit op een laptop en liet hij die vervolgens zien aan de reclasseringsmedewerker. De reclassering zei dat het door zijn houding vrijwel onmogelijk was om goed toezicht op hem te houden, en liet de rechtbank weten dat de gesprekken met Van der G. zinloos waren. Ook het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) oordeelde dat de meldplicht niets meer toevoegde. De kans op recidive werd ingeschat op het laagste niveau.

Toch weigerde het OM met de meldplicht te stoppen, omdat ze zicht wilden blijven houden op ‘beschermende factoren’, zoals huisvesting, dagbesteding en contact met zijn familie.

Op de zitting van komende week, op 3 oktober, moet blijken of er overeenstemming is. Als de partijen er niet uit zijn, doet het hof alsnog een uitspraak.