Staat moet meer doen tegen CO2-uitstoot, Urgenda wint ook hoger beroep

De staat doet te weinig om de gevaarlijke gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan en de kortetermijnplannen zijn onvoldoende om de achterstand in te halen. Daarmee verzaakt het haar zorgplicht naar de Nederlandse burgers, oordeelde het Haagse gerechtshof dinsdag. Die beveelt de regering maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat in 2020 de CO 2 -uitstoot met 25 procent is gedaald.

Met die uitspraak in hoger beroep bekrachtigt het hof de gerechtelijke uitspraak uit juni 2015. Urgenda, een organisatie die de verduurzaming van Nederland wil versnellen, en negenhonderd mede-eisers wonnen toen de door hun aangespannen ‘Klimaatzaak’ tegen de staat. Het is voor het eerst dat een overheid door een rechter in hoger beroep wordt verplicht tot het nemen van meer actie tegen klimaatverandering.

Alle argumenten van de staat die deze unieke uitspraak moesten voorkomen, werden door de rechter ongegrond verklaard. Zo zou de rechtszaal niet de plaats moeten zijn om beleid af te dwingen. Jawel, was het oordeel, want door het handelen van de staat worden ‘mensenrechten geschonden’. Het hof erkent wel dat Nederland niet in zijn eentje het klimaatprobleem kan oplossen, maar dit ontslaat de staat niet nu al vergaande maatregelen te nemen.

Al in 2007 bekend

Het hof baseert zich in haar uitspraak op een rapport uit 2007 van de IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), het gerenommeerde en door Nederland erkende klimaatbureau van de Verenigde Naties. Daarin staat dat welvarende landen in 2020 25-40 procent moeten reduceren om de aarde leefbaar te houden.

In vrijwel alle klimaatconferenties die volgden, bleef het minimum streefpercentage overeind. De Nederlandse staat wist dus al jaren dat een reductie 25 procent ten opzicht van streefjaar 1990 noodzakelijk was. En wist dit ook, getuige het 30 procent reductiedoel dat Nederland lange tijd had voor 2020. Zonder duidelijke onderbouwing is dit door voorgaande regeringen teruggeschroefd. ‘Nederland dient verantwoordelijkheid te nemen’, zei de rechter. ‘In het akkoord van Parijs is dit ook uitgesproken.’

Parijs-doelen bijna niet te halen

Afgelopen weekend was er de sombere boodschap dat de afspraken uit dat Parijse klimaatakkoord bijna niet te halen zijn. De kans dat de aarde maximaal 1,5 graad opwarmt is klein, schreef het wereldklimaatpanel IPCC in een nieuw tussenrapport. Alleen ‘snelle, verreikende en ongekende veranderingen in alle onderdelen van de samenleving’ zouden de opwarming – nu al ongeveer 1 graad – nog enigszins binnen de perken kunnen houden.

Dat de Nederlandse reductiedoelen voor 2030 en 2050, in lijn met die afspraken in Parijs, wel ambitieus genoeg zijn, is volgens de rechter geen reden om voor 2020 te lage doelen te stellen. ‘Hoe later wordt ingezet op reductie, hoe aanzienlijk ingrijpender de maatregelen worden.’