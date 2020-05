Staat mag doorgaan met uitrollen 5G-netwerk

In de ogen van de rechter voldoet de staat met de uitrol van 5G aan de Europese telecomwetgeving. Beeld ANP

Dat heeft de Haagse rechter maandag bepaald in een kort geding dat door de stichting Stop5GNL tegen de staat was aangespannen.

Volgens die stichting moet eerst voor 100 procent vaststaan dat er geen gezondheidsrisico’s kleven aan de elektromagnetische straling van 5G. Maar in de ogen van de rechter voldoet de staat aan de Europese telecomwetgeving en baseert de overheid zich op ‘deugdelijke’ rapporten over gezondheidseffecten.

Stop5GNL had eerder deze maand voor de rechtbank betoogd dat de staat een ‘gok’ neemt met het uitrollen van 5G nu er in een aantal wetenschappelijke publicaties twijfels worden geuit over de gezondheidsrisico’s. ‘En met de volksgezondheid gok je niet’, betoogde de advocaat van de stichting tijdens de zitting.

De rechter is het evenwel met de staat eens dat er geen sprake is van onverantwoord beleid. Geraadpleegde deskundigen, onder meer van de Gezondheidsraad en gezondheidsdienst RIVM, zeggen dat Nederland zich keurig aan de blootstellingslimieten houdt en dat uit serieus internationaal onderzoek helemaal niet blijkt dat er risico’s aan 5G kleven.

Geen bezwaar

De Gezondheidsraad komt in juli nog met een aanvullend onderzoek. Voordien wil de staat de frequenties voor het 5G-netwerk veilen. De rechter heeft daar geen enkel bezwaar tegen.

Die wees er maandag ook nog op dat de staat de stralingseffecten van 5G permanent in de gaten blijft houden. ‘Zo bezien is de uitrol van het netwerk niet per definitie onomkeerbaar’, aldus de rechter.

In zijn vonnis maakte de rechter duidelijk dat de rechtspraak in zijn algemeenheid ‘terughoudend’ moet zijn in het toetsen van overheidsbeleid. In dit specifieke geval past het de rechter ook niet om een oordeel te geven over het wetenschappelijke debat over de gezondheidseffecten die mogelijk door elektromagnetische velden worden veroorzaakt, zo beklemtoonde hij.

‘Eigenlijk vraagt de stichting de staat een negatief verband te bewijzen. En dat kan amper of niet, en is niet in redelijkheid van de staat te verlangen’, oordeelde de rechter.

Stop5GNL heeft overigens niets te maken met activisten die de laatste maanden diverse zendmasten in brand hebben gestoken. In een verklaring heeft de stichting daar afstand van genomen; ze zegt serieuze, wetenschappelijke kritiek onder de aandacht te willen brengen.