Staat krijgt gelijk in hoger beroep over asielopvang, verbetering noodopvang op korte termijn niet mogelijk

In het kader van de Internationale Dag van de Migrant, afgelopen zondag organiseren lokale vrijwilligersgroepen en Migreat een solidariteitsdemonstratie voor het asielcentrum in Ter Apel. Beeld ANP / Kees van de Veen

Het klopt volgens het hof dat deze situatie is ontstaan door schuld van het kabinet, door in de afgelopen jaren het aantal opvangplekken voor asielzoekers af te bouwen. Juridisch kan een partij echter niet worden veroordeeld om maatregelen te nemen waartoe die niet in staat is, aldus het hof. Daarom draait het de uitspraak van de rechter in oktober terug, in een zaak die werd aangespannen door Vluchtelingenwerk.

Toen kreeg Vluchtelingenwerk gelijk. Bij veel noodopvangplekken werden de Europese regels rondom asielopvang overtreden. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten regelmatig asielzoekers buiten slapen. Op locaties die haastig zijn ingericht om de druk op Ter Apel te verlichten, zoals gymzalen, waren bijvoorbeeld geen ramen aanwezig, of waren drinkwater en vuil water niet goed genoeg gescheiden.

Geen middelen om opvang te verbeteren

De rechter besloot toen dat kwetsbare asielzoekers niet meer in (crisis)noodopvanglocaties terecht mochten komen. Ook moest er voldoende voedsel en drinkwater ter beschikking worden gesteld. Voor andere verbeteringen kreeg het kabinet meer tijd, zoals het vinden van minimaal 4 vierkante meter slaapruimte per persoon.

Het kabinet zei niet aan de uitspraak te kunnen voldoen en ging in beroep. ‘Wat heb je aan een vonnis of arrest dat je niet na kunt leven?’ aldus de landsadvocaat bij behandeling van het hoger beroep. Het hof zegt nu dat het kabinet voldoende heeft aangetoond inderdaad geen middelen te hebben om de opvang snel te verbeteren.

Leegstaande kantoren ombouwen tot opvanglocaties

Vluchtelingwerk wilde bijvoorbeeld dat leegstaande kantoren worden omgebouwd tot opvanglocaties. Het hof oordeelt dat dat niet op korte termijn kan. Het ombouwen neemt tijd in beslag en het is ook de vraag of er snel personeel gevonden kan worden.

Op het gebied van de opvang van kwetsbare asielzoekers werd het kabinet deels in het gelijk gesteld. In oktober oordeelde de rechter dat die groep niet in (crisis)noodopvang geplaatst mag worden. Het hof zegt dat dat wel mag, maar alleen als er op die plekken aan specifieke behoeften kan worden voldaan, zoals adequate medische zorg.

Sinds de uitspraak van de rechter in oktober zijn door het kabinet wel plannen gemaakt om de opvang op langere termijn te verbeteren. Zo geldt er vanaf volgend jaar een spreidingswet, die gemeenten desnoods kan dwingen asielzoekers op te vangen.