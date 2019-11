Staat in beroep tegen vonnis over IS-kinderen

Een vrouw met haar kind in een kamp in Noord-Syrië. Beeld AFP

De ministers Ferd Grapperhaus van Justitie en Stef Blok van Buitenlandse Zaken schrijven dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer dat de staat in beroep gaat tegen dat oordeel. Volgens de bewindslieden roept de uitspraak vragen op over ‘een aantal aspecten dat mogelijk onvoldoende is meegewogen, waaronder de internationale betrekkingen’.

Dat betekent niet dat het kabinet nu achterover kan leunen in afwachting van een nieuwe uitspraak. De kortgedingrechter beval de staat maandag namelijk binnen veertien dagen ‘al het nodige te doen dat noodzakelijk is om de repatriëring van in ieder geval de kinderen’ te bewerkstelligen.

De ministers zijn zich daarvan bewust, staat in de Kamerbrief. ‘Dat betekent dat het kabinet een aanvang zal maken met de nakoming van de inspanningsverplichting.’ Welke concrete stappen daartoe zullen worden gezet, staat niet in de brief. De rechtbank noemde maandag als voorbeeld het benutten van het eerder gedane aanbod van de Amerikanen om Nederlandse uitreizigers naar de grens met Turkije of Irak te brengen.

Dat aanbod staat nog steeds, heeft de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra dinsdag laten weten. ‘Als Nederland hulp vraagt van Amerika voor het repatriëren van de vrouwen en kinderen, dan doen we alles wat we kunnen om dat mogelijk te maken’, zegt hij tegen de NOS. Of er al concreet om hulp is gevraagd, laat de ambassadeur in het midden. ‘Op dit moment is het aan Nederland om als er een verzoek is gedaan, daarover iets bekend te maken’, spreekt hij cryptisch.