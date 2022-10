Staat had zwakke positie, Shell en Exxon haalden onderste uit de kan na dichtdraaien gaskraan

Sandor Gaastra, de topambtenaar bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat die namens de staat onderhandelde met Shell en ExxonMobile, tijdens het verhoor van de parlementaire enquetecommissie. Beeld ANP

Jarenlang waren de Nederlandse staat enerzijds en Shell en Exxon anderszijds (als moederbedrijven van de Nederlandse Aardolie Maatschappij) partners in een voor alle partijen vruchtbaar verstandshuwelijk. Dat veranderde toen de gaswinning vanaf 2014 stapsgewijs werd teruggeschroefd om het risico op aardbevingen te beteugelen.

De oliemaatschappijen zagen hun inkomsten verminderen, terwijl hoge en onberekenbare kosten voor schadeherstel en het versterken van huizen dreigden. Daarom wilden ‘de olies’ vanaf 2016 nieuwe afspraken maken over het verdelen van lusten en lasten. Tot dan toe ging circa 90 procent van de gasbaten naar de schatkist en draaide de overheid op voor 64 procent van de kosten, zoals schadeherstel.

Onderhandelingspositie

Ondertussen zat de staat in onzekerheid over de kredietwaardigheid van de NAM, de exploitant die juridisch aansprakelijk was (en is) voor schade door gaswinning. Daarom wilde de overheid garanties van de kapitaalkrachtige moederbedrijven. ‘Dat ging om grote bedragen, vele miljarden’, zei Wouter Raab, jarenlang topambtenaar bij het ministerie van Financiën. Maar in die gesprekken had de staat niet een erg sterke positie, aldus Raab. ‘Shell en Exxon zijn commerciële bedrijven. Die kunnen weglopen. De enige die nooit kan weglopen, zijn wij: de staat.’

De oliemaatschappijen wilden in ruil voor zekerheden niet alleen een hoger aandeel in de baten en een lager percentage van de kosten dragen. Ze eisten aanvankelijk ook een schadevergoeding voor het gas dat door vermindering van de winning in de grond achter zou blijven. Bovendien wilden ze compensatie voor gederfde inkomsten uit de gasopslag in Norg. Die werd tot dan toe gebruikt om Gronings gas in de winter lucratief te kunnen verkopen, maar werd nu nodig om namaak-Gronings gas in op te slaan.

Raab had een mandaat om het aandeel van de gasbaten voor de staat te verlagen van 90 tot maximaal 73 procent. Precies dat percentage werd overeengekomen – al mikte hij op 80 procent. De onderhandelingen over Norg verliepen stroef. Uiteindelijk leidde dat tot arbitrage, die pas dit jaar in een vastgestelde vergoeding resulteerde voor de olies van 7,5 miljard euro.

Zelfs nationalisatie van NAM was destijds een scenario. Maar dat was volgens Raab geen aanlokkelijk scenario. Met Shell en Exxon zou te veel expertise verdwijnen. Bovendien waren de ervaringen met nationalisatie van banken niet erg positief. ‘Dat vonden we niet voor herhaling vatbaar’, aldus Raab. ‘De staat heeft diepe zakken, klonk het dan al snel.’

Prijzige versterkingsoperatie

Raabs collega bij Economische Zaken, Sandor Gaastra, voerde de onderhandelingen met de oliemaatschappijen. Hij erkende dat hun ervaring het een ongelijke strijd maakte. ‘Zij zijn gepokt en gemazeld.’ Al bracht hij ook begrip op voor hun eisen en houding. ‘Ze worden vaak als de boeman gezien. Maar we moeten niet vergeten dat de staat lang 90 procent van de gasbaten kreeg.’

Een andere kwestie die aan beiden werd voorgehouden, was in hoeverre het afwenden van een prijzige versterkingsoperatie de reden was voor minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) om in 2018 aan te kondigen dat de gaskraan versneld helemaal dicht zou gaan. Met name Gaastra erkende dat dit een rol speelde. ‘Een bijkomend voordeel, maar zeker niet de hoofdreden.’

De hoop was toen nog dat men met het wegnemen van de bron van de bevingen een kostenpost, die toen geraamd werd op 4 tot 9 miljard euro, flink kon terugbrengen. Immers zouden dan minder huizen versterkt hoeven worden. Voor Wiebes was veiligheid het belangrijkste argument, zei diens topambtenaar. Maar de minister had de kostenbesparing als perspectief nodig om anderen in de ministerraad te overtuigen en politiek draagvlak te verkrijgen.

Raab merkte op dat de versterkingsoperatie toch ook ‘geen lolletje’ was voor inwoners van het gebied, en dat minder gaswinning en minder versterken op twee fronten rust zou kunnen brengen in Groningen. Maar er werd geen besparing ingeboekt. ‘Ik zei: reken je niet rijk.’

De uiteindelijke rekening

Na het besluit de gaswinning terug te brengen naar nul legde Wiebes de versterkingsopgave tijdelijk stil om tot herijking te komen. Een besluit dat hem, vanwege de onzekerheid die dat opleverde, nog steeds wordt nagedragen. Het versterken van huizen is naar schatting nog tot 2028 nodig. ‘Het is nog steeds moeilijk in te schatten wat de rekening zal zijn’, erkende Gaastra. Hij sloot niet uit dat er een moment komt waarop het aanlokkelijk wordt Shell en Exxon in een keer de aansprakelijkheid te laten afkopen. ‘Dan is de NAM ook weg bij de achterdeur.’ Nog steeds zijn de overheid en NAM namelijk verwikkeld in geschillen over de rekening.

Ook verhoord werd woensdag Filip Schittecatte, van 2014 tot en met 2019 commercieel manager bij Esso Nederland, De parlementaire enquêtecommissie had liever willen spreken met Joost van Roost, zijn directeur en van 2000 tot en met 2017 de hoogste baas van ExxonMobil in Nederland – maar die weigerde de uitnodiging. Omdat Van Roost niet de Nederlandse maar de Belgische identiteit heeft, kan de commissie hem niet dwingen te verschijnen.

Schittecatte wierp een ander perspectief op de onderhandelingen. ‘We zijn akkoord gegaan, maar ik werd persoonlijk niet blij van die deal.’ ‘De Nederlandse staat heeft een goed resultaat bereikt. Ik vond het moeilijk de waarde verloren zien te gaan van al dat niet gewonnen gas.’

Donderdag wordt Marjan van Loon, sinds 2016 president-directeur van Shell Nederland, verhoord door de enquêtecommissie.