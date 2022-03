Staat de Russische tactiek van de ‘verschroeide aarde’ nu ook Kyiv te wachten?

Een bewoner van een appartementsgebouw in het Sviatoshynskyi-district van Kyiv dat door de Russen onder vuur werd genomen. Beeld Chris McGrath/Getty

Wat zijn tot nu toe de Russische tactieken tegen de steden?

Beschieten, omsingelen, belegeren en op de knieën proberen te dwingen. Dat is sinds de invasie de aanpak van het Russische leger geweest bij Oekraïense steden. Aanvankelijk wilden de Russen snel doorstoten, vooral naar Kyiv, om het Oekraïense leger en president Zelenski snel een dodelijke klap toe te brengen. De onverwacht felle tegenstand van de Oekraïners, die zelfs de VS verbaasde, haalde een streep door de rekening. Vooral de strijd in Charkiv in die eerste dagen maakte de Russen duidelijk dat een blitzkrieg er niet in zat.

Ze pasten hun militaire strategie noodgedwongen aan, wetende dat een flink deel van het Oekraïense leger zich had teruggetrokken in de steden. Met hun overmacht aan vuurkracht, variërend van artillerie tot raketten, proberen de Russische generaals sindsdien de grote steden tot overgave te dwingen. Soldaten worden niet een stad ingestuurd, waar ze een bloedige stadsoorlog te wachten staat, maar worden gebruikt om te belegeren en te beschieten. In deze zin heeft Moskou geleerd van de strijd om het Tsjetsjeense Grozny, dat met veel verliezen werd ingenomen.

De brute kracht, kenmerkend voor Grozny en voor de interventie in Syrië, is gehandhaafd. In bijna drie weken oorlog hebben de Russen zo’n 900 raketten afgevuurd, waaronder de verwoestende korteafstandsraket Iskander. Dit is zelfs voor de Russische krijgsmacht een ongekend aantal. ‘In wezen is hun strategie om steden te bombarderen, met de bewoners nog ter plekke, om te proberen de wil van het Oekraïense volk te breken’, vatte de Australische defensiestrateeg Malcolm Davis de Russische aanpak dinsdag goed samen.

Trekken de Russen zich niks aan van de verwoestingen en burgerdoden die hun militaire aanpak veroorzaakt?

Daar lijkt het wel op. Volgens de gemeenteraad van Marioepol zijn daar ruim 2.500 burgerdoden gevallen sinds de belegering begon. Op satellietbeelden is de flinke verwoesting te zien als gevolg van de aanvallen met onder andere artillerie, die niet nauwkeurig is. Ook in andere steden, van Charkiv en Kyiv tot Chernihiv en Soemy, is enorme schade te zien aan huizen, flats, fabrieken, bruggen en andere infrastructuur.

Het zwaarste geschut van de Russen, de houwitser 2S7 Malka, kan een Oekraïense legereenheid ruim 40 kilometer verderop compleet vernietigen. Als die voor een stad wordt gebruikt, is de schade enorm. Een granaat die door de Malka wordt afgevuurd, veroorzaakt een krater van zo’n vijf meter lengte. Een dergelijke krater was te zien na de aanval vorige week op het kinderziekenhuis in Marioepol. Moskou ontkent stelselmatig burgerdoelen te treffen, of het zegt dat een legitiem militair doelwit werd aangevallen.

Staat deze Russische tactiek van de ‘verschroeide aarde’ nu ook Kyiv te wachten?

De houwitsers van het enorme Russische konvooi ten noordwesten van Kyiv openden in het weekeinde het vuur. Op satellietfoto’s is te zien dat bijna elk huis in het dorpje Moschun, op zo’n 40 kilometer van de hoofdstad, werd beschadigd. Tot nu toe is Kyiv zelf echter een massale lucht- en raketaanval bespaard gebleven. Zelfs het presidentiële kantoor staat nog overeind. De Russische terughoudendheid verbaast menigeen.

Als de Russen vanaf het begin de aanval op Kyiv hadden ingezet, hadden ze de Oekraïense verdediging kunnen verzwakken. In de plaats daarvan gaven ze de Oekraïners volop ruimte om zich voor te bereiden op een aanval. Sommige analisten denken dat de historische band van Rusland met Kiyv de reden is dat deze stad het lot van steden als Marioepol en Charkiv bespaard is gebleven. Moskou staat binnenkort voor de lastige keuze: opent het toch massaal het vuur of kiest het Kremlin voor een voorzichtige omsingeling en belegering die lang kan gaan duren?

Hoe denken de Oekraïners de hoofdstad te verdedigen?

Het Oekraïense leger heeft zijn hoop gevestigd op de stadsoorlog die de Russen liever niet willen voeren. Overal zijn blokkades opgeworpen om de Russische T-72-tanks tegen te houden. Een flink deel van het Oekraïense leger bevindt zich ook in stad. De Oekraïners denken ook dat het terrein in hun voordeel zal werken.

In diverse delen van de stad vormen de Dnipro en andere riviertjes een barrière. Bruggen zullen worden opgeblazen om de Russische opmars te stuiten. Kyiv is bovendien enorm uitgestrekt. Het beeld van Russische pantserkolonnes die aan flarden worden geschoten met westerse antitankraketten, zal een enorme vernedering zijn voor Poetin en zijn generaals. ‘We willen ze vernietigen’, aldus generaal Sergii Knjazev, belast met de verdediging van de stad, dinsdag tegen de BBC over de naderende Russen.