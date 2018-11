Staat blijft zich verzetten tegen opgelegd ambitieuzer klimaatbeleid: Wiebes in cassatie tegen Urgenda-zaak

In 2015 oordeelde de rechter voor het eerst dat de klimaatplannen van de toenmalige minister Henk Kamp onvoldoende waren. In oktober bleef dit oordeel voor het Haagse gerechtshof overeind. Het was voor het eerst dat een overheid door een rechter in hoger beroep werd verplicht tot het nemen van meer actie tegen klimaatverandering.

Precies vanwege deze unieke juridische inmenging gaat de staat nu in cassatie. ‘Het gaat ons niet om de klimaatambitie van 25 procent reductie in 2020 ten opzichte van 1990’, zegt een woordvoerder van Eric Wiebes. ‘Daar gaan we gewoon aan werken; ook als begin volgend jaar bij de prognoses van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat we meer moeten doen dan nu gepland. Het gaat ons om het principiële punt: in hoeverre perkt deze uitspraak de beleidsvrijheid van de regering? Daar willen we een oordeel over van de Hoge Raad.’

‘Huichelachtig’

Urgenda-directeur Marjan Minnesma noemt het geen verrassing, maar wel ‘huichelachtig’ dat de regering de ‘principiële kaart blijft spelen’. ‘Zonder in hoger beroep te gaan hadden ze dit ook kunnen laten toetsen bij de Hoge Raad’, zegt ze. ‘In plaats daarvan kozen ze ervoor ons in het gerechtshof aan te vallen op 27 punten die niets met dat principe te maken hadden. Op alle punten zijn ze weggevaagd door de rechter, dus zou je nu verwachten dat ze de uitspraak serieus nemen en gas geven met hun plannen. In plaats daarvan zoeken ze het net als in 2015 hogerop, terwijl sindsdien niets is bereikt in het reduceren van broeikasgassen.’

Volgens het PBL komt Nederland met het huidige beleid eind-2020 op een CO 2 -reductie van tussen de 19 en 27 procent. De rechter woog dit mee in het oordeel afgelopen oktober, maar vond de onzekerheidsmarge om in ieder geval tot 25 procent reductie te komen te groot. Tot nu toe stoot Nederland ten opzichte van 1990 13 procent minder CO2 uit. In Europa behoren we daarmee tot de achterhoede van Europa.

De uitspraak van het hof in oktober was gebaseerd op een rapport uit 2007 van de IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), het gerenommeerde en door Nederland erkende klimaatbureau van de Verenigde Naties. Daarin staat dat in 2020 welvarende landen hun CO 2 -uitstoot met 25- tot 40 procent moeten reduceren om de aarde leefbaar te houden. Dit is in lijn met het klimaatakkoord van Parijs, waar Nederland voor tekende, en dus is een minimale ambitie van 25 procent volgens het hof noodzakelijk om te voldoen aan de ‘zorgplicht’ voor de Nederlandse burgers.

Het hof beriep zich bij de uitspraak op het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. De Hoge Raad gaat in cassatie het klimaatbeleid niet nogmaals beoordelen, maar kijkt alleen of het hof het recht correct heeft toegepast.

