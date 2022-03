Staande ovaties voor Biden tijdens zijn State of the Union, maar heeft hij daar genoeg aan?

Yaroslav Plaksyn en Roman Zhenzhirov, mannen van Oekraïense afkomst die in Florida wonen, volgen op de televisie Joe Bidens State of the Union. Ze hebben speciale belangstelling voor Bidens uitspraken over de Russische aanval op hun geboorteland. Beeld Joe Raedle / AFP

Joe Biden is nog maar net begonnen aan zijn State of the Union, de jaarlijkse presidentiële toespraak tot het Congres, of hij krijgt al zijn eerste staande ovatie. ‘Vrijheid zal tirannie altijd overwinnen’, zegt de president. ‘Poetin dacht dat hij Oekraïne kon binnenwalsen’, maar ‘hij stuitte op een muur van kracht die hij niet had verwacht: het Oekraïense volk.’ Alle volksvertegenwoordigers, Democraten én Republikeinen, staan op.

Ze komen ook overeind voor Bidens nieuwe stap om het Amerikaanse luchtruim te sluiten voor Russische toestellen. Uitzinnig zijn de reacties als hij Poetin ‘een dictator’ noemt, en dreigementen uit aan het adres van Russische oligarchen: ‘We nemen jullie jachten af, jullie luxueuze appartementen en jullie privévliegtuigen’, zegt Biden. ‘We gaan achter jullie onwettig verkregen rijkdom aan!’

Dit is Joe Bidens eigen ‘George W. Bush-moment’, de president die 21 jaar geleden verklaarde dat hij Osama bin Laden en andere terroristen ‘uit hun holen zou roken’.

Met al die ovaties maakte het Amerikaanse Congres dinsdagavond een duidelijk, en zeldzaam eendrachtig, statement aan Poetin en de rest van de wereld: Amerika, dat gepolariseerde land, is weer verenigd.

Niet één volk, maar meerdere

Zo’n moment kon Joe Biden wel gebruiken. Vorig jaar werd hij president van een land met niet één maar meerdere volkeren, zo leek het. De ene groep wilde vaccinaties verplichten, de andere beslist niet. Sommigen wilden meer aandacht voor klimaat, anderen voor migratie. De rijken meer belasten of juist minder? Zelfs over de verkiezingsuitslag werd gesteggeld.

Biden is een gematigde Democraat die al decennia meedraait in Washington en eind jaren tachtig zijn eerste gooi deed naar het presidentschap. Als senator leerde hij de partijen te verenigen, in zijn inauguratiespeech beloofde hij vorig jaar datzelfde met het land te doen. De eerste tekenen daarvan zijn dinsdagavond dan eindelijk zichtbaar.

Maar dan komt het binnenland ter sprake. Vanaf dat moment zijn het vooral nog zijn eigen partijgenoten die klappen.

De vraag is in hoeverre Biden en zijn partij van de eensgezindheid over Oekraïne zullen profiteren. In november vinden de tussentijdse verkiezingen plaats, en de peilingen zien er gunstiger uit voor Republikeinen. Bidens optreden op het wereldtoneel zal voor veel Amerikaanse kiezers niet doorslaggevend zijn.

Inflatie houdt Amerikanen wakker

Wat Amerikanen daadwerkelijk wakker houdt: inflatie, coronarestricties, de onderwijsachterstanden van hun kinderen. Hoe langer deze oorlog duurt, hoe hoger de prijs zal zijn voor de Amerikaanse economie – en dus voor de Amerikaanse kiezer.

‘We komen vanavond bijeen in een Amerika dat twee van de zwaarste jaren heeft doorgemaakt die deze natie ooit heeft gekend’, geeft Biden dinsdag toe. ‘Zoveel gezinnen leven van loonstrookje naar loonstrookje en worstelen met de stijgende prijzen van eten, gas, wonen en zoveel meer.’

De economie, in het bijzonder de ongekende inflatie, is de belangrijkste verklaring voor Bidens populariteitscijfers, die behoren tot de laagste ooit voor een president op dit punt van zijn termijn: 55 procent van de Amerikanen keurt Biden af, volgens een peiling van The Washington Post en ABC News, slechts 37 procent vindt hem goed bezig.

De State of the Union bestond bij vlagen uit glorieuze teksten, die tegelijkertijd weinig meer waren dan holle frasen. Biden was ooit voornemens de inkomensongelijkheid te verminderen met zijn zogeheten Build Back Better-wet, maar die werd door oppositie binnen zijn eigen partij vorig jaar weggestemd. In januari beloofde de president om de wet in stukjes op te breken en zo door de Senaat te loodsen, maar dat is niet gebeurd. Ook na dinsdag weten Amerikanen dus nog steeds niet hoe, en wanneer, hij deze klus gaat klaren.

De komende maanden zullen zwaar worden voor de president. Biden moet zijn geloofwaardigheid als wereldleider in oorlogstijd zien vast te houden en tegelijkertijd broodnodige binnenlandse successen binnenslepen om in november geen zware verlies te lijden.

President Biden weet zijn State of the Union af te sluiten met – toch weer – een staande ovatie van de hele zaal. ‘Laten we elkaar niet langer als vijanden beschouwen, maar zien als wat we zijn’, zegt Biden, ‘elkaars landgenoten.’ Zijn volume zwelt aan. ‘Vandaag zijn we sterker dan een jaar geleden, en over een jaar zullen we sterker zijn dan vandaag. Dit is ons moment om de uitdagingen van onze tijd aan te gaan en te overwinnen. En dat zullen we doen.’