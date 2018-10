St Jansdal wil ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten voortzetten

Het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil delen van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen overnemen. Met dit plan, dat maandag bekend is gemaakt, moet de ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten worden voortgezet.

Het MC Zuiderzee-ziekenhuis in Lelystad. Beeld ANP

Door het faillissement moeten de locaties van de MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Dronten, Urk en Emmeloord de deuren sluiten. St Jansdal werkte de afgelopen jaren nauw samen met ziekenhuis MC Zuiderzee in Lelystad.

Om te voorkomen dat patiënten in de provincie Flevoland straks te lang moeten reizen, wil St Jansdal samen met de zorgverzekeraars delen van de zorg in Lelystad behouden. Het gaat hier om poliklinische zorg, diagnostische afdelingen en een spoedpoli. Ook wil St Jansdal de gezamenlijke polikliniek in Dronten, samen met de huisartsen, openhouden.

Als het plan doorgaat, zullen volgens St Jansdal de inwoners van Lelystad voor ruim 80 procent van hun zorg terechtkunnen in de stad. Patiënten met meer specialistische zorg zullen worden doorverwezen naar St Jansdal of ziekenhuizen in de omgeving.

Het plan van St Jansdal kan betekenen dat honderden artsen en andere personeelsleden hun baan behouden. Beeld Harry Cock

Meer kandidaten

De curator moet een beslissing nemen over het plan. Er zouden echter nog meer overnamekandidaten zijn. De rechter-commissaris die toezicht houdt op de afwikkeling van het faillissement, bepaalde vrijdag dat de MC IJsselmeerziekenhuizen voorlopig mogen openblijven. De curator kreeg zo meer tijd om te werken aan een (gedeeltelijke) doorstart.

Alle ruim 800 medewerkers kregen donderdag ontslag aangezegd, nadat de rechter het Zuiderzee-ziekenhuis en kleinere poliklinieken in Emmeloord, Dronten en op Urk failliet had verklaard.