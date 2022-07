Sri Lankaanse president treedt af na bestorming presidentieel complex in ‘failliet’ Sri Lanka

Betogers rond het presidentiële paleis in de hoofdstad Colombo eisen het vertrek van president Gotabaya Rajapaksa. Beeld Getty Images

Parlementsvoorzitter Mahinda Abeywardana zei op televisie dat het staatshoofd ermee heeft ingestemd dat hij woensdag opstapt. Politieke leiders besloten na de bestorming niet alleen de president maar ook premier Ranil Wickremesinghe te vragen te vertrekken. Ze willen volgens lokale media dat het parlement binnen een week een waarnemend president benoemt, waarna er een nieuwe premier, een interim-regering en uiteindelijk verkiezingen moeten komen.

Premier Wickremesinghe had al bereidheid getoond terug te treden om plaats te maken voor een regering van nationale eenheid, maar sluit niet uit dat hij de positie van president tijdelijk inneemt. Zijn woning in Colombo is in brand gestoken. Hij is pas twee maanden premier van het land, sinds Mahinda Rajapaksa, de broer van de president, opstapte als premier.

Uit heel Sri Lanka waren zaterdag betogers naar de hoofdstad Colombo gekomen om te protesteren tegen het wanbeleid van Rajapaksa en tegen de uitzichtloze situatie waarin het land al maanden verkeert. Interim-premier Ranil Wickremesinghe zei afgelopen week in het parlement onomwonden dat het land ‘failliet’ is. De bevolking moet zich volgens hem voorbereiden op het ergste.

Veel betogers reisden in afgeladen bussen, die nog net genoeg brandstof hadden, naar Colombo. De demonstratie van zaterdag moest het voorlopig sluitstuk worden van maanden van protest tegen de diepe put waarin Rajapaksa en zijn machtige familie het land hebben geduwd.

De Rajapaksas plunderden Sri Lanka’s schatkist voor geldverslindende prestigeprojecten. Wanbeleid, de covidpandemie en de oorlog in Oekraïne deden de rest. In mei was Sri Lanka helemaal door zijn buitenlandse valuta heen: het had geen dollars meer om zijn schulden en de import van olie, voedsel en medicijnen te betalen. Stroomstoringen, tekorten aan alles, en hyperinflatie waren het gevolg.

Onder druk van aanhoudende onrust traden Mahenda en zijn regering af, maar president Gotabaya Rajapaksa bleef zitten. Hij negeerde de aanzwellende roep om ook te vertrekken. Wel benoemde hij Ranil Wickremesinghe – die al drie keer eerder minister-president was geweest – tot nieuwe premier.

Alle brandstof op

Wickremesinghe ging aan de slag, maar staat voor een gigantische taak: de brandstof is zo goed als op en er komt geen nieuwe meer. In mei stonden nog lange rijen voor de benzinepompen, maar ook die zijn verdwenen: alleen essentiële diensten als ambulances en bussen hebben nog wat gekregen, maar ook die teren nu op de allerlaatste reserves. Op 10 juli is alle brandstof op. Gotabaya tweette nog dat hij aan de Russische president Poetin heeft gevraagd om olie op krediet, maar daarop is nog geen reactie gekomen.

Daar komt bij dat de voedselprijzen omhoogschieten, ze zouden volgens de Britse krant The Guardian zelfs vervijfvoudigd zijn, wat heeft geleid tot een gierende inflatie van meer dan 50 procent, en volgens de premier straks zelfs 60 procent.

Om een uitweg te zoeken is Sri Lanka nu in gesprek met het Internationaal Monetair Fonds. Dat heeft een hulppakket van 3 miljard dollar (ruim 2,9 miljard euro) klaarstaan. Maar voordat het dat geld kan krijgen, moet Sri Lanka eerst voldoen aan een serie strikte voorwaarden voor een levensvatbare afbetaling van zijn schulden. Het land is in april opgehouden zijn lopende schulden – toen zo’n 12 miljard dollar – te voldoen.

Een demonstrant gooit een traangascapsule terug naar de politie. Beeld AFP

Premier Wickremesinghe heeft het parlement in Colombo deze week verteld dat hij eind augustus een rapport naar het IMF hoopt te sturen, maar hij waarschuwde dat dat rapport nog maar het begin zal zijn van een lange discussie. Sri Lanka praat nu als ‘failliet’ land met het Fonds, en dat praat veel moeilijker dan wanneer je aanklopt als een ontwikkelingsland, zei hij. President Gotabaya Rajapaksa was aanwezig toen de premier sprak, maar toen parlementariërs ‘Gota Go Home!’ begonnen te joelen, liep hij weg.