Sri Lanka wil islamitische coronadoden exporteren naar Maldiven

Een moslim in de hoofdstad Colombo van Sri Lanka demonstreert woensdag tegen het crematiegebod van president Rajapaksa. Beeld AFP

De nationalistische regering van Sri Lanka kondigde in maart na het uitbreken van de coronapandemie aan dat de lichamen van alle overleden coronaslachtoffers moesten worden gecremeerd. Reden was de aanname dat door het begraven van de coronadoden het grondwater met het virus kon worden besmet.

De richtlijn stuitte direct op verzet van de islamitische minderheid in Sri Lanka – crematie is in de islam verboden. De regering van president Gotabaya Rajapaksa zou moslims bovendien zonder goede epidemiologische redenen ook een grondrecht ontnemen. Overal ter wereld worden coronadoden gewoon begraven. De WHO-richtlijnen staan bij covid-19 zowel cremeren als begraven toe.

Toeristenparadijs

De Maldiven, Sri Lanka’s islamitische buurland, schoten deze week te hulp. Minister van buitenlandse zaken Abdulla Shahid onthulde dat zijn regering een ‘speciaal verzoek’ van Rajapaksa had ontvangen om zijn islamitische coronadoden op de eilandjes van het toeristenparadijs te mogen begraven.

Volgens critici moet het crematiegebod van sterke man Rajapaksa vooral gezien worden als een vorm van ‘moslims pesten’. Sri Lanka is relatief licht getroffen door de pandemie, met 34 duizend besmettingen en officieel slechts 154 doden. Ahmed Shaheed, speciaal VN-mensenrechtenrapporteur voor godsdienstvrijheid, zei woensdag dan ook dat de oekaze vooral de ‘marginalisering’ van moslims in Sri Lanka versterkt.

Paasaanslagen

De relaties tussen de boeddhistische meerderheid in Sri Lanka en de eeuwenoude islamitische minderheid (10 procent van de 21 miljoen inwoners) zijn de laatste jaren verslechterd. Boeddhistische nationalisten betichten moslims ervan Sri Lanka te willen islamiseren en organiseren geregeld straatgeweld tegen moslims. De spanningen namen dramatisch toe sinds de Paasaanslagen in april 2019. Toen kwamen zeker 300 mensen om bij aanvallen op kerken en hotels door aan Islamitische Staat gelieerde zelfmoordterrroristen.

Het plan voor de exportbegrafenissen leidt op de Maldiven tot verontwaardiging. De regering werkt mee aan de islamofobie, zoemt het op sociale media. Srilankaanse moslims zien het plan ook niet zitten. ‘Wij verzetten ons’, aldus Rauff Hakeem van het Moslim Congres, geciteerd door Al Jazeera, ‘tegen elke poging van onze regering dit aanbod (van de Maldiven, red.) te gebruiken om ons het recht te ontnemen waardig in ons geliefde vaderland te leven en te worden begraven.’