Sri Lanka roept moslims op af te zien van vrijdaggebed uit vrees voor vergeldingsaanslagen

Militairen in de straten van Colombo. Beeld AFP

De sfeer in de hoofdstad is donderdag uitermate gespannen, met de ene na de andere veiligheidswaarschuwing. Rond 10.00 uur in de ochtend was er een kleine explosie in een vuilnisbak bij het lokale gerechtsgebouw in Pugoda, 40 kilometer van de hoofdstad Colombo. Tegelijkertijd sloten de autoriteiten de weg naar het vliegveld wegens een verdacht geparkeerde auto. In de middag, plaatselijke tijd, vond de politie in een buitenwijk van de hoofdstad 21 zelfgemaakte granaten en zes zwaarden. Drie mensen werden gearresteerd. In totaal zijn 76 mensen opgepakt sinds de aanslagen. Veel kantoren sloten donderdag vroeg en vroegen hun personeel direct naar huis te gaan. Kerkdiensten zijn tot nader order opgeschort.

Vergeldingsaanvallen

De overheid waarschuwt dat het gevaar nog niet geweken is. De National Thowheeth Jama’ath (NTJ), de extremistische groep die verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslagen, zou volgens de autoriteiten enkele honderden leden hebben, waarvan een deel mogelijk nieuwe aanslagen plant. In Sri Lanka vindt een voortdurende klopjacht plaats op potentiële aanslagplegers. Hoe concreet het gevaar precies is, is niet duidelijk. Donderdagmiddag doorzochten antiterreureenheden ook een ziekenhuis in Batticaloa, een stad in het oosten van Sri Lanka waar de meeste aanslagplegers vandaan kwamen.

De eerste vergeldingsaanvallen vonden afgelopen dagen plaats in Negombo, de overwegend christelijke plaats die het hardst werd getroffen. Bij de aanslag daar vielen volgens een van de forensische onderzoekers ter plaatse zeker 120 doden. In de stad wonen ook veel Pakistaanse moslimfamilies, die ooit hun eigen land ontvluchtten omdat ze daar tot een minderheidsgroepering behoren en vervolgd werden.

De christenen in Negombo richten hun woede nu op hen. De afgelopen dagen trokken groepen woedende jongeren langs de huizen van de Pakistaanse vluchtelingen, trapten deuren in, vernielden ramen en trokken bewoners naar buiten om ze op straat in elkaar te slaan. Donderdagmiddag stuurden de autoriteiten bussen naar de plaats om de Pakistanen die daar wonen te evacueren.

In de rest van het land heerst een gespannen kalmte, met politie en leger aanwezig om heiligdommen en drukke plaatsen te beschermen, en te voorkomen dat gemeenschappen slaags raken. Religieuze leiders roepen hun achterban op tot rust en medewerking aan de autoriteiten. Grootschalig geweld is tot nu toe uitgebleven.

Een soldaat houdt de wacht in Colombo. Beeld AFP