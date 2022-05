Sri Lanka keert zich tegen de machtige Rajapaksa-clan. Wie is deze familie?

Boven: Namal, Gotabaya en Basil Rajapaksa. Onder: Mahinda en Chamal Rajapaksa. Beeld ANP, AFP, Getty

Sri Lanka zit in de diepste crisis sinds het in 1948 onafhankelijk werd van de Britten. Het land is ingestort onder druk van miljardenleningen. Inwoners richten hun woede op de Rajapaksa-clan, die met economisch wanbeleid het land naar de afgrond heeft gevoerd.

De Rajapaksa’s zijn altijd invloedrijk geweest in Sri Lanka. Stamvader Don Alwin (‘D.A.’) Rajapaksa was in 1948 een van Sri Lanka’s politici van het eerste uur. Hij was vooral een autoriteit in zijn thuisbasis Hambantota, een arm district in het zuiden. Zijn kinderen en kleinkinderen hebben Hambantota nu als springplank gebruikt om het hele land over te nemen en met hun hebzucht Sri Lanka economisch te gronde te richten.

Als hun heerschappij begin mei in elkaar stort, hebben vier broers en hun kinderen onderling het presidentschap, het premierschap en alle belangrijke ministersposten van het land verdeeld – broer Basil krijgt de bijnaam ‘mister ten percent’ en er loopt een lange lijst onderzoeken naar corrupte praktijken van de hele clan.

Het politieke familiebedrijf komt op gang als het nieuwe ‘clanhoofd’, Mahinda Rajapaksa in 2005 tot president wordt gekozen. Hij erft een gehavend land. Sri Lanka is sinds 1983 verwikkeld in een burgeroorlog tussen Singalezen en Tamiltijgers en heeft net de verwoestende tsunami van 2004 achter de rug. Mahinda maakt in 2009 met hulp van zijn broer Gotabaya korte metten met de Tamiltijgers. Zijn naam als sterke man is gevestigd. In 2010 wordt hij herkozen en dan beginnen de Rajapaksa’s pas goed.

Megalomane projecten

Met Gotabaya, Chamal en Basil zet hij megalomane projecten op, vooral in hun thuisbasis Hambantota. Ze bouwen er een internationaal vliegveld, een nieuwe zeehaven en het internationale Mahinda Rajapaksa-cricketstadion – met miljarden aan geleend geld. Dat vliegtuigen het vliegveld niet aandoen en dat de haven – die de grootste van Zuid-Azië had moeten worden – er net zo verlaten bij ligt, deert ze niet. De broers stapelen lening op lening.

In 2015 verliezen de Rajapaksa’s de verkiezingen, maar in 2018 zijn ze alweer terug: ditmaal met Gotabaya als president en Mahinda als premier. Ze delen de ministersposten met broers Basil en Chamal en met de volgende generatie, onder wie Namal (zoon van Mahinda) en Sashindra (zoon van Chamal), en gaan op de oude voet verder.

Uiteindelijk heeft het kleine Sri Lanka onder de Rajapaksa’s een buitenlandse schuld opgebouwd van zo’n 50 miljard euro. Als de covidpandemie een abrupt einde maakt aan de instroom van toeristendollars, loopt alles vast: er ontstaan tekorten aan benzine, voedsel, medicijnen en elektriciteit. Als het volk in opstand komt, heeft Sri Lanka nog maar 50 miljoen aan buitenlandse valuta in kas.

Vlam in de pan

Begin mei slaat de vlam in de pan. Mahinda’s huis wordt bestormd en verwoest. Zelf maakt hij dat hij wegkomt, met hulp van het leger. Ook een hotel van zijn kinderen, een Lamborghini en zelfs het Rajapaksa-museum met de wassen beelden van Mahinda’s ouders moeten het ontgelden.

Mahinda treedt maandag af om plaats te maken voor een ‘regering van nationale eenheid’, zoals hij zegt. Gotabaya is vooralsnog aangebleven als president. Woensdag zet hij het leger in en krijgen militairen opdracht meteen te schieten als iemand het uitgaansverbod overtreedt. Er zijn dan al zeker vijf doden gevallen en honderden gewonden.