Sri Lanka kan schuldeisers niet meer betalen: ‘Komende maanden worden moeilijkste uit ons bestaan’

Mensen staan in Colombo in de rij voor olie om mee te koken. Beeld AP

Sinds het land in 1948 onafhankelijk werd, kampte de eilandstaat ten zuidoosten van India niet met zulke ernstige economische problemen als nu. Afgelopen maandag was de nieuwe premier, Ranil Wickremesinghe, duidelijk: ‘De komende maanden zullen de moeilijkste worden uit ons bestaan.’

Sri Lanka miste op 18 april al een betalingsdeadline voor rente over staatsobligaties. Woensdag miste het ook de uitsteltermijn van dertig dagen. Dat kan grote gevolgen krijgen. Kredietbeoordelaar S&P heeft al gezegd dat het de beoordeling van het land zou kunnen afwaarderen naar ‘D’, wat erop neerkomt dat investeerders er niet op hoeven te rekenen dat ze hun geld terugkrijgen als ze geld uitlenen aan Sri Lanka. Hierdoor zullen nog maar weinigen genegen zijn dit te doen.

Wanbetaler

Als gevolg hiervan kan de inflatie de komende maanden oplopen tot 40 procent, voorziet de baas van de Sri Lankaanse centrale bank, Nandalal Weerasinghe. Het land, dat 22 miljoen inwoners telt, heeft nu al een ernstig tekort aan buitenlandse valuta, benodigd voor het importeren van goederen. Het zal alleen maar moeilijker zijn die te verkrijgen als het land bekendstaat als wanbetaler.

Deze week raakte de benzine al op. Doordat het land amper nog dollars in kas heeft, is het niet meer in staat brandstoffen te kopen, zei minister van Energie Kanchana Wijesekera woensdag. De kleine brandstofvoorraad die het land nog heeft, wordt achtergehouden voor essentiële zaken als het laten rijden van ambulances. ‘We proberen fondsen te werven, maar benzine zal minstens tot het weekend niet beschikbaar zijn.’

Reddingsplan

Weerasinghe van de centrale bank ziet ook lichtpuntjes: volgens hem is de politieke situatie sterk verbeterd met het aantreden van de nieuwe regering, wat het makkelijker zal maken om de financiën op orde te krijgen. Sri Lanka, dat een schuldenlast van meer dan 50 miljard dollar met zich meetorst, is in gesprek met het Internationaal Monetair Fonds over een reddingsplan en is in onderhandeling met schuldeisers over een schuldsaneringsregeling.

De vorige regering trad vorige week af omdat de crisis tot grootschalige protesten en geweld had geleid. Vorige week nog vielen er negen doden tijdens gevechten tussen voor- en tegenstanders van de regering, en meer dan driehonderd gewonden. Het Sri Lankaanse leger opende daarbij het vuur.

Dat het land in crisis is beland, wordt voor een belangrijk deel toegeschreven aan de coronapandemie. Daardoor viel het toerisme stil, een belangrijke sector op het eiland. Ook jarenlang wanbeleid van opeenvolgende regeringen, met onder meer onverantwoord geachte belastingverlagingen en het bijdrukken van geld, speelt een rol. De wereldwijde gevolgen van de oorlog in Oekraïne, zoals de stijgende energieprijzen, verergerden de situatie.