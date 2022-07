Sri Lanka in ernstigste crisis sinds 1948; vertrek president kan volksopstand niet bedaren

Boze betogers woensdag in de ambtswoning van waarnemend president Wickremesinghe in de Srilankaanse hoofdstad Colombo. Na het aftreden van president Rajapaksa eisen de demonstranten nu ook zijn vertrek. Beeld AFP

Wickremesinghe nam die maatregel (aangevuld met een avondklok in de Westelijke Provincie, waarin de hoofdstad Colombo ligt) toen boze betogers zijn ambtswoning bestormden en om zijn aftreden riepen. De politie vuurde traangaspatronen af en militaire helikopters vlogen dreigend over, maar de activisten, die zaterdag al het presidentieel paleis overnamen, lieten zich niet afschrikken. Wickremesinghe trok de noodtoestand later weer in.

President Rajapaksa, die zich dagenlang had schuilgehouden, vluchtte woensdagochtend met zijn vrouw in een militair vliegtuig naar Malé op de Maldiven, enkele uren voordat hij zou aftreden. Volgens onbevestigde berichten zou Rajapaksa daarna doorvliegen naar Singapore. De vlucht van een broer, een oud-minister van Financiën, werd dinsdag nog verijdeld. Een volksopstand over de ergste economische crisis in decennia maakte dit weekeinde een einde aan de machtige familiedynastie die de politiek in het land twintig jaar domineerde.

Volgens parlementsvoorzitter Mahinda Yapa Abeywardena benoemde Rajapaksa vooraf aan zijn vertrek premier Wickremesinghe tot waarnemend president, een procedure die de grondwet voorschrijft als de president zijn taken niet meer kan vervullen. De demonstranten eisen echter dat Wickremesinghe, die gezien wordt als een vazal van Rajapaksa, ook opstapt. Rajapaksa’s officiële ontslagbrief wordt in de loop van donderdag verwacht.

Wickremesinghe bood afgelopen weekend na de bestorming van het presidentieel paleis zelf al aan te zullen aftreden. Als hij dit doet, wordt parlementsvoorzitter Abeywardena volgens de grondwet voor één maand waarnemend president. Hij moet er dan op toezien dat het parlement komende week (20 juli) een opvolger voor Rajapaksa benoemt voor het restant van diens termijn (tot 2024). Wickremesinghe gaf woensdag Abeywardena alvast opdracht een premier te benoemen die acceptabel is voor zowel de regering als de oppositie.

Enorme klap door coronapandemie

‘We zitten in een impasse zolang de president en de premier nog niet zijn afgetreden’, zegt activist Marisa de Silva vanuit het bezette presidentieel paleis. ‘Honderdduizenden mensen zijn aan het demonstreren, ook bij het parlement. Als er vanavond geen uitsluitsel komt, kan er morgen van alles gebeuren. Het is de vraag of iedereen kalm en vreedzaam blijft als de eisen van het volk niet serieus worden genomen. Het leger houdt zich vooralsnog afzijdig, maar heeft naar het schijnt gevraagd te mogen schieten als het parlement wordt bestormd.’

De politieke crisis in Sri Lanka, die eerder tot het aftreden leidde van premier Mahinda Rajapaksa (een andere broer), vloeit voort uit de economische neergang, de ernstigste die het tamelijk welvarende land van 22 miljoen inwoners sinds de onafhankelijkheid in 1948 heeft gekend. De economie kreeg twee jaar geleden een enorme klap door de coronapandemie: het aantal buitenlandse toeristen kelderde en veel Srilankaanse arbeidsmigranten in het buitenland verloren hun baan en konden minder geld naar huis sturen.

Die tegenvallers, gecombineerd met stijgende olieprijzen en de gevolgen van decennia wanbeleid en corruptie, leidden ertoe dat Sri Lanka afgelopen maanden door al zijn buitenlandse deviezen heen raakte. Er zijn tekorten aan benzine, voedsel en medicijnen, de inflatie is enorm en het land kan zijn schulden niet meer aflossen. Alle hoop is gericht op een reddingsplan van het IMF, maar de politieke chaos staat zo’n plan vooralsnog in de weg.