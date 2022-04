Sri Lanka in crisis door corona en oorlog in Oekraïne

Sri Lankaanse studenten protesteren tegen stijgende voedselprijzen het bewind van de regering in Colombo. Beeld Getty Images

Tekorten aan voedsel, brandstof en medicijnen. Lange rijen voor de winkels. Gierende inflatie. De 22 miljoen inwoners van Sri Lanka zijn de afgelopen maanden in een nachtmerrie beland. De Zuid-Aziatische eilandstaat worstelt met de ergste economische crisis sinds de onafhankelijkheid in 1948. Het land is bijna failliet omdat het zijn buitenlandse schulden niet meer kan afbetalen.

De wanhoop onder de bevolking leidde afgelopen weken tot een volksopstand tegen president Gotabaya Rajapaksa en zijn broer, premier Mahindra Rajapaksa, de leiders van de machtigste politieke dynastie van het land. Een cosmetische regeringswissel nam de onvrede niet weg, en demonstranten blijven roepen om hun aftreden. De val van het Rajapaksa-regime kan implicaties hebben voor de hele regio.

Het is een drama in vele bedrijven. Sri Lanka bezwijkt bijna onder een schuldenlast van 51 miljard dollar; geld dat vooral geleend is via internationale kapitaalmarkten, bij multilaterale ontwikkelingsbanken, China en Japan. Het land moet komende jaren 25 miljard dollar terugbetalen, waarvan 7 miljard in 2023. Maar Sri Lanka kan vanwege een acuut tekort aan buitenlandse deviezen zelfs de meest essentiële goederen al niet meer importeren. Twee weken geleden kondigde Colombo daarom aan de afbetaling van een deel van de schuld (aan China) op te schorten.

Lenen van China om aan China te betalen

Gedwongen door de politieke onrust zocht de regering-Rajapaksa afgelopen week hulp bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank. Het IMF liet dit weekend doorschemeren een noodkrediet te overwegen waarmee Sri Lanka zijn reserves zou kunnen aanvullen en overbruggingskredieten kan lospeuteren. Het IMF eist wel een ‘adequate geruststelling’ dat Sri Lanka zijn ‘onhoudbare’ schuldenlast saneert.

Sri Lanka is ondanks de IMF-toezeggingen nog niet uit de brand. Het geld komt pas over zes maanden los, en dan nog in tranches, en dus moet Colombo op korte termijn nog zeker 3 miljard aan noodhulp zien te vinden. De Wereldbank beloofde dit weekend een pakket van drie- tot vijfhonderd miljoen dollar voor medicijnen, maaltijden voor schoolkinderen en steun aan arme gezinnen. Mogelijk komt er ook geld voor gas (om te koken), zaden en kunstmest.

Een probleem bij de door het IMF geëiste schuldsanering is dat China, dat Sri Lanka miljarden leende voor grote infrastructuurprojecten in het kader van zijn ‘Nieuwe Zijderoute’, niet wil meewerken aan zo’n herstructurering, uit angst voor precedentwerking. Sri Lanka wil nu een extra lening afsluiten bij China, van zijn grootste schuldeisers, om een deel van de schuld aan China af te betalen. In contrast daarmee zegde China’s geopolitieke rivaal India onlangs vijfhonderd miljoen dollar steun toe aan Sri Lanka voor de aankoop van brandstof.

Verkeerd beleid is het voornaamste probleem

Sri Lanka is al met al een schrikbeeld van de economische impact van de coronacrisis en de Oekraïne-oorlog op arme landen in het Zuiden: wegvallende toerisme-inkomsten, in Sri Lanka nog eens versterkt door de Paasaanslagen van 2019, en afnemende instroom van remittances (spaargeld van arbeidsmigranten), stijgende voedsel- en brandstofprijzen en oplopende rente op buitenlandse schulden.

Toch komt de crisis in Sri Lanka ook van binnenuit, zegt Nira Wickramasinghe, hoogleraar Moderne Zuid-Azië-studies in Leiden. Ze wijst op het wanbeleid van opeenvolgende regeringen, met name de afgelopen twee jaar, waarin de autocratische president Rajapaksa en zijn kabinet de ene verkeerde beslissing op de andere stapelden. Zoals een verbod op kunstmest om de landbouw biologisch te maken, belastingverlagingen en het aanzetten van de geldpers, wat resulteerde in een enorme inflatie.

De hoge buitenlandse schulden spelen volgens Wickramasinghe zeker een rol, maar Sri Lanka was ondanks de betalingsproblemen niet de slechtste lener. Het probleem was vooral verkeerd beleid. Zo werden de Chinese leningen gestoken in prestigeprojecten zoals een overbodig vliegveld, de diepzeehaven van Hambantota en het zakencentrum Port City bij Colombo: ‘witte olifanten’ die nog geen cent opleveren, aldus Wickramasinghe. ‘En dat is niet de schuld van China maar van de leiders die dachten dat ze van Sri Lanka een soort Singapore konden maken.’

Stijgende voedselprijzen treffen vooral de allerarmsten

Sri Lanka’s financieel-economische kaartenhuis stortte uiteindelijk in elkaar door een acuut tekort aan buitenlandse deviezen. Maar de crisis had beperkt kunnen blijven als er verstandig beleid was gevoerd, aldus Wickramasinghe. ‘In andere landen in Zuid-Azië zie je geen ineenstorting van deze proporties’.’

Intussen is Sri Lanka niet het enige land dat in problemen komt. IMF en Wereldbank waarschuwden vorige week dat door de oplopende rente veel met schuld beladen arme landen in de knel kunnen komen. Landen die toch al worstelen met de naweeën van de pandemie en snel stijgende prijzen voor voedsel en energie. Volgens IMF-directeur Kristalina Georgieva verkeert 60 procent van de arme landen in ‘debt distress’ : hun aflossingen bedragen de helft of meer van hun economie. Dat betekent dat ze geen geld hebben om hun armen te helpen.

Dat klemt te meer omdat de pandemie en de Oekraïne-oorlog kunnen uitmonden in een wereldwijde voedselzekerheidscrisis: Oekraïne en Rusland produceren een derde van alle tarwe ter wereld. Stagnerende handelsstromen en stijgende voedsel- en energieprijzen zullen vooral de allerarmsten hard treffen. Dat leidt niet alleen tot meer honger (het aantal ondervoede mensen stijgt volgens de Wereldvoedselorganisatie van 8 naar 13 miljoen in 2023), maar ook tot sociale en politieke onrust. Zoals in Sri Lanka.

Pakistan Economische tegenwind veroorzaakt door de coronapandemie, de Oekraïne-oorlog en jaren van wanbeleid leidden in Pakistan begin deze maand tot een heftige politieke crisis waarbij premier Imran Khan moest plaatsmaken voor rivaal Shehbaz Sharif. Dit zal echter niet direct een eind maken aan alle problemen, waaronder snel stijgende prijzen voor voedsel, kunstmest en brandstof, tegenvallende groei en oplopende inflatiecijfers. De regering-Sharif onderhandelt nu met het IMF over de verlenging en uitbreiding van een noodkrediet van 6 miljard dollar uit 2019. Cruciaal hiervoor is een IMF-inspectie komende maand. Om het fonds gunstig te stemmen zal Pakistan fors moeten snijden in subsidies en ontwikkelingsfondsen. Dit weekend beloofde de regering al steunmaatregelen voor de energiesector af te schaffen. Als het IMF tevreden is, geeft het direct 900 miljoen dollar vrij en komt ook andere internationale financiering los. Dat is dringend noodzakelijk, want Pakistan kampt met een groot begrotingstekort en heeft nog maar 10 miljard dollar aan buitenlandse deviezen in kas. Daarna moet er gewerkt worden aan herstel op de lange termijn en inkomenssteun voor de miljoenen armen. Anders dreigt opnieuw politieke onrust.