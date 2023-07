Spuitverbod lelieteler in hoger beroep deels van tafel; bloemensector blij

Lelie Beeld Getty Images

In juni legde de rechter hem een spuitverbod op, omdat de middelen mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. Dat was een unieke uitspraak: niet eerder stelde een rechter omwonenden in het gelijk in een zaak over de inzet van bestrijdingsmiddelen voor lelieteelt. De rechter oordeelde dat het risico voor de gezondheid van omwonenden voorgaat op de winst van de teler.

Opvallend genoeg erkende de rechter daarbij dat de teler zich aan de wet hield. Alle 33 stoffen die hij gebruikte zijn goedgekeurd door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Volgens de rechter kon de mogelijkheid dat bepaalde gewasbeschermingsmiddelen ‘een onaanvaardbaar schadelijk effect hebben op mensen’ echter niet worden uitgesloten.

De zaak leidde tot opschudding in de bloemensector. Brancheorganisatie Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) vreesde voor mogelijke precedentwerking van de uitspraak, en steunde de teler in zijn hoger beroep met geld en expertise. ‘Wij zijn een belangenvereniging en de belangen van de hele sector staan hier op het spel’, aldus de KAVB.

Gedeeltelijk in het gelijk gesteld

Maandag vernietigde het hof de oorspronkelijke uitspraak in de zaak. De lelieteler werd in hoger beroep gedeeltelijk in het gelijk gesteld. De teler stelde een lijst op met vier middelen die hij nodig heeft om zijn lelies in leven te houden. Met die stoffen mag de teler sindsdien weer spuiten. De resterende 29 stoffen blijven de rest van dit jaar verboden.

Sommige gewasbeschermingsmiddelen worden in verband gebracht met neurologische aandoeningen als parkinson, alzheimer en ALS. Omdat de langetermijneffecten nog onvoldoende zijn onderzocht, moest de teler van de rechter direct stoppen met het bespuiten van zijn lelies.

Na de uitspraak in hoger beroep kon de teler het bespuiten met de toegestane middelen meteen hervatten. In een reactie zegt de KAVB opgelucht te zijn over de ‘positieve uitspraak’ van de rechtbank. ‘De familie Joling kan nu verder met hun bedrijfsvoering’, aldus de KAVB.