Sprookjespark Efteling past uiterlijk ‘stereotiepe’ poppen aan

Honderd van de 280 poppen van Carnaval Festival ondergaan een metamorfose. Geen kroeshaar en neusringen bij het Afrikaanse onderdeel, maar diverse haarstijlen en verschillende kledij. Beeld Marcel van den Bergh

De attractie krijgt een onderhoudsbeurt, die elke tien jaar plaatsvindt. Carnaval Festival is al 35 jaar oud en onderdelen van de 118 karretjes zijn vaak niet meer leverbaar. Omdat de attractie dan toch drie maanden dicht moet, zullen de bewegende poppen een update krijgen. ‘Een aanpassing aan het huidige tijdsbeeld’, noemt Femke van Es het, woordvoerder van de Efteling.

Op sociale media is gemor ontstaan over de veranderingen. ‘Dat soort reacties hadden we verwacht.’ Volgens de woordvoerder wil de Efteling echter geen statement maken. ‘De Efteling is geen strijdtoneel voor maatschappelijke discussies. We willen gewoon een oude attractie aanpassen aan deze tijd.’

Tijdens de rit zien bezoekers feestende figuren van verschillende landen in de wereld. Bij de Nederlandse scène verschijnen er tulpen, klompen en molens. ‘Het is stereotiep, maar niet negatief beladen’, vindt de woordvoerder. ‘Terwijl alle poppen bij de Azië-scène spleetogen hebben, en hazentanden.’

In 2016 ontstond ophef over het vermeende racistische en spottende karakter van de figuren. Toen stuurde actiegroep Stop Oppressive Stereotypes er een brief over aan het sprookjespark. Ook theekopjesattractie Monsieur Cannibale, waarbij gekleurde potten ronddraaien op een schijf, lag in 2014 onder vuur. The Wall Street Journal signaleerde dat de grote pop in het midden van die attractie een lepel door zijn neusgaten heeft. Dat zou een racistische verwijzing zijn naar de dagen van de VOC. Met die kritiek is destijds niets gedaan, en de attractie staat nu ook niet op de nominatie voor een onderhoudsbeurt. Wanneer dat wel het geval is, zullen aanpassingen zeker worden overwogen, zegt de woordvoerder.

Kroeshaar

Honderd van de 280 poppen van Carnaval Festival ondergaan een metamorfose. Geen hazentanden meer, maar unieke gezichten. Geen kroeshaar en neusringen bij het Afrikaanse onderdeel, maar diverse haarstijlen en verschillende kledij. Alle gasten met verschillende nationaliteiten moeten een positief gevoel overhouden na een bezoekje bij Carnaval Festival, aldus de woordvoerder. De trekpleister gaat van begin maart tot begin juni dicht. Het onderhoud kost 3 miljoen euro.

Tijdens de sluitingsperiode zal de showverlichting, bestaande uit 454 lampen, vervangen worden door ledverlichting. De besparing staat gelijk aan het jaarlijkse stroomverbruik van 160 huishoudens. Het sprookjespark heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn.