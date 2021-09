Sprankelende ogen boven mondkapjes: na 1,5 jaar keren 26 miljoen Mexicaanse kinderen terug naar school

De eerste schooldag, maandag in Mexico-stad. Beeld REUTERS

De bel klinkt, het groene hek gaat open, kinderen druppelen een voor een naar buiten. Ogen sprankelen boven mondkapjes. Zeventien maanden lang hield de pandemie de deuren van basisschool Dr. José Eleuterio González gesloten, net als die van tienduizend andere basisscholen in Mexico-Stad. Deze maandag gingen ze weer open. ‘Ik ben heel blij’, zegt Erika (11), die gewapend met mondkapje en plastic gezichtsmasker terugkeerde naar de schoolbanken. Bang dat ze in de klas besmet zou raken was ze niet. ‘De meesters en juffen hielpen ons goed op te passen.’

De Mexicaanse overheid besloot op 20 maart 2020 tot een drastische ingreep: 26 miljoen Mexicaanse kinderen kregen in plaats van een week een maand paasvakantie. Op de dag dat de scholen sloten, registreerde het land met 128 miljoen inwoners de eerste coronadode. Sindsdien stierven 258 duizend Mexicanen. Na de extra lange paasvakantie volgden nog eens ruim zestien maanden waarin Mexico’s kinderen thuisbleven en hun lessen via televisie of internet volgden. Pas deze week gingen de scholen in de meeste deelstaten weer open, ondanks een epidemie die nog steeds gemiddeld zevenhonderd levens per dag eist. Een ruime kwart van de bevolking is volledig gevaccineerd.

‘Het heeft lang genoeg geduurd’, zei de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador eind juli. ‘Of het nu regent, dondert of bliksemt, komend semester gaan de scholen weer open.’ Hij hoopte een punt te zetten achter een hoogoplopend debat, maar slaagde daar maar deels in. Halverwege augustus was bijna 60 procent van de ouders in een enquête nog tegen. Ze maakten zich zorgen over een derde coronagolf, aangewakkerd door de deltavariant die ook voor minderjarigen besmettelijker is.

Ook leraren protesteerden de afgelopen maanden tegen plannen om het klassikale onderwijs te hervatten. Ze vreesden dat de overheid hun veiligheid op school niet kon garanderen. Tegelijkertijd demonstreerden andere ouders vóór heropening. Het thuisonderwijs drukte zwaar op de vele kostwinners die in informele banen buiten de deur hun geld verdienen en vaak amper de middelen hebben om televisie of internet te betalen. Er was werkelijk geen reden tot zorg, suste Mexico’s covid-tsaar Hugo López-Gatell, onderminister van Volksgezondheid. ‘De kans dat een kind met covid-19 in het ziekenhuis belandt is 0,004 procent. De kans op overlijden is nog kleiner.’

Geen bliksem of donder, maar een waterig zonnetje begeleidde maandagochtend de eerste schooldag van de leerlingen van het Dr. José Eleuterio González, een van de bijna vijfduizend openbare scholen in Mexico-Stad (naast ruim vijfduizend privéscholen). De miljoenenstad keerde een jaar geleden al terug naar het nieuwe normaal: de aloude files, de wekelijkse markten, de rijen bij de tacostalletjes, zij het met mondkapje en handgel. Alleen de kwetterende kinderen op weg naar school ontbraken nog aan het straatbeeld.

Achter het stalen hek van de basisschool gaat een langgerekt gebouw schuil met mintgroene gevels. Vrolijke papieren letters heten de kinderen bij binnenkomst welkom terug. De komende tijd geldt een aangepast pandemierooster en duren de dagen van 8 tot 12 uur. Een goed begin, vindt Claudia Monroy Vargas (47), die op het middaguur haar zoon Iker (10) en kleinzoon Dominic (5) ophaalt. ‘Sinds mijn man een halfjaar geleden overleed, ben ik moeder en vader ineen.’ Haar echtgenoot van 43 stierf aan covid, zij raakte besmet maar overleefde. De zorg voor haar jongste zoon en een kleinkind drukt op haar schouders. Bang voor corona is ze niet meer. ‘Ik heb leren leven met covidpatiënten.’

Zoon Iker (10), kleinzoon Dominic (5) en Claudia Monroy Vargas (47). Beeld Joost de Vries

Monroy werkt weliswaar vanuit huis, ‘in de reclame’, maar kon de kinderen niet de aandacht geven die ze op school krijgen. Haar zoon Iker heeft geleden onder het thuisonderwijs, zegt ze. ‘Zijn docent vertelde me dat hij een achterstand heeft opgelopen.’ Hoe het voor hem was om weer naar school te gaan? ‘Zoals altijd’, zegt hij schouderophalend. Nee, het mondkapje stoorde hem niet. ‘Het is alleen irritant dat mijn bril steeds beslaat.’ Zijn neefje beleefde een jaar later dan gepland zijn allereerste schooldag. Dominic ging huilend heen, maar kwam lachend naar buiten. ‘De juf was het leukst.’

De pandemie heeft flinke schade aangericht in het Mexicaanse onderwijs, berichtte het Mexicaanse onderzoeksbureau IMCO begin juni. Ruim 600 duizend jongeren haakten af door gebrekkig of geheel afwezig thuisonderwijs, miljoenen anderen liepen leerachterstanden op. De bevolking is in anderhalf jaar tijd twee schooljaren kwijtgeraakt, stellen de onderzoekers. Tot voor de pandemie had de gemiddelde Mexicaan de onderbouw van de middelbare school afgerond, het gemiddelde opleidingsniveau is sindsdien gezakt naar het eerste jaar van het middelbaar onderwijs.

Ook José Aguilar merkte aan zijn dochter Erika dat ze zich thuis moeilijk kon concentreren. ‘Online leren kinderen niks. Ze worden humeurig. En ik had extra kosten aan internet.’ De voordelen van klassikaal onderwijs wegen op tegen zijn zorgen over het virus. ‘Afzondering is niet goed voor haar.’ Erika beaamt hoe blij ze is dat ze eindelijk weer naar school kan. ‘Ik wilde zo graag weer het huis uit.’ Het weerzien met beste vriendin Maritza was het hoogtepunt van haar dag. Aan de hand van haar vader loopt ze naar huis, vanaf haar rugtas adviseert Snoopy: ‘Just be happy.’