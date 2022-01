Spotify wil corona-desinformatie bestrijden, beurskoers weer gestegen

Spotify kondigde aan maatregelen te gaan nemen na een protestactie van onder andere Neil Young. Beeld REUTERS

Spotify kondigt maatregelen aan na kritiek over corona-desinformatie

Spotify heeft aangekondigd dat het luisteraars van podcasts over corona zal gaan doorverwijzen naar een ‘covid-19 hub’, met daarop uit betrouwbare bronnen de nieuwste informatie en inzichten over de pandemie. Daarnaast zijn er definities gepubliceerd van gevaarlijke, misleidende, gevoelige of illegale inhoud. Zo moet voor makers duidelijk worden wat wel en niet is toegestaan op Spotify.

Spotify reageert hiermee op de kritiek die het vorige week kreeg wegens de afwachtende houding tegen de verspreiding van desinformatie, met name door podcasthost Joe Rogan. De The Joe Rogan Experience is de meest beluisterde podcast wereldwijd, met gemiddeld 11 miljoen luisteraars per aflevering en vier afleveringen per week. Onder anderen Neil Young en Joni Mitchell, met respectievelijk 6 en 3,7 miljoen maandelijkse luisteraars, besloten vorige week uit protest hun muziek van de dienst te verwijderen.

De marktwaarde van Spotify daalde na deze protestactie aanvankelijk met 2 miljard dollar, maar de beurskoers is inmiddels weer gestegen. De afgelopen week werden oproepen op sociale media gedeeld om het bedrijf te boycotten en abonnementen op te zeggen. Hoeveel gebruikers dit daadwerkelijk hebben gedaan is niet bekend. Het aantal gebruikers groeide afgelopen jaar met 19 procent naar 381 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Ruim 40 procent van de luisteraars heeft een betaald abonnement.

Het aandeel podcastluisteraars is het afgelopen jaar met 20 procent toegenomen. De exacte aantallen laat Spotify in het midden. Het aanbod van podcasts blijft sterk groeien. Er staan nu 3,2 miljoen podcasts op het platform, bijna eenderde meer dan een jaar geleden, en ruim 70 miljoen nummers.