Sportvelden ondanks afspraken nog lang niet vrij van landbouwgif

Een Amerikaanse fles onkruidverdelger van het merk Roundup. Beeld AFP

In 2015 beloofden sportbonden, de ­Nederlandse Golf Federatie (NGF) en terreinbeheerders in het convenant Green Deal Sportvelden vanaf 2020 alleen in ‘strikt noodzakelijke situaties’ chemische middelen te zullen gebruiken in het onderhoud aan (kunst)grasvelden en sportbanen. Nu die deadline nadert, erkennen deelnemers dat dit niet haalbaar is en staan ze op het punt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) te verzoeken pas in 2025 te komen met een ­totaalverbod op chemische middelen.

Haar ministerie wilde nog niet reageren, maar het is de vraag of verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven akkoord gaat met dit voorstel. Volgende week spreekt ze met de Kamer over gewasbeschermingsmiddelen, in de wetenschap dat de Europese Unie tien jaar geleden al opriep blootstelling aan pesticiden voor kinderen tot een minimum te beperken of te verbieden.

In de strijd tegen onkruid, woekerende planten en algen gebruiken beheerders onder meer het omstreden glyfosaatproduct Roundup, waartegen in de Verenigde staten honderden zaken lopen omdat het mogelijk kankerverwekkend is. Uit onderzoek blijkt verder dat op sportvelden verboden middelen worden gebruikt – reden voor de Unie van Waterschappen om omliggende sloten te monitoren.

Buiten de landbouw is professioneel gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen al sinds 2017 bij wet verboden. Sportvelden werden uitgezonderd op voorwaarde dat betrokkenen zelf tot een oplossing zouden komen. Dat dit met het convenant niet is gelukt, is niet het resultaat van ‘onwil’, zegt André de Jeu van de Vereniging Sport en Gemeenten, betrokken bij het convenant. ‘We hebben moeten concluderen dat de gestelde eis niet haalbaar was.’

Nooit gebeurd

Bronnen rond het convenant schetsen een ander beeld, waarbij vooral de sportbonden aan tafel weinig moeite deden om het beheer te verduurzamen. Zo zou al over 2015 een nul­meting worden gemaakt voor het middelengebruik. Dit is nooit gebeurd, omdat sportverenigingen niet reageerden op vragenlijsten. Zelfs nu, vier jaar later, kunnen betrokken partijen niet zeggen hoeveel chemische middelen jaarlijks over de velden gaan. Het RIVM is inmiddels betrokken bij het in kaart brengen van het middelengebruik door sportclubs, maar kan nog geen tussenstand geven.

Erik Lenselink van NOCNSF vindt het niet terecht dat de schuld alleen bij zijn sportbonden wordt gelegd. ‘IenW heeft er niet veel geld en energie in gestoken om het voor elkaar te krijgen’, zegt hij. ‘Chemievrij klinkt leuk, maar als je sportkwaliteit beoogt, is het heel ingewikkeld.’ Hij erkent wel dat ook zijn bonden zich hebben verkeken. ‘Het beheer bij sportvelden is erg versnipperd’, zegt hij. ‘Hockey- en voetbalclubs doen het werk vaak niet zelf, omdat de grond van de gemeenten is. Die huren weer externe partijen in.’

Toch weten beheerders op veel velden chemievrij te werken – op 150 velden in Brabant bijvoorbeeld. Maar het delen van duurzame methoden met concurrenten – nog een doel van het convenant – blijkt lastig voor beheerders, erkent Nico Willemsen van Cumela, vertegenwoordiger van onderhoudsondernemers. Toch bestrijdt hij dat de Green Deal is mislukt. ‘Wij stellen nog steeds voor vanaf 2020 alleen te werken met chemie als alle andere middelen niet blijken te werken. ­Precies zoals in het convenant staat.’

De NGF, grootverbruiker van chemische middelen om de golfbanen bespeelbaar te houden, heeft een andere lezing van de uitkomst van de overleggen. In een schriftelijke verklaring schrijft zij dat er sprake is van ‘uitstel’ en dat de conclusie is dat de ‘afspraken per 2020 nog niet gerealiseerd kunnen worden’. Volgens de federatie biedt dat vijf jaar extra de kans biedt om verder ‘af te kicken’.