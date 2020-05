Sportschoolhouders sjouwen halters naar buiten, maar mogen binnen wel massages en danslessen geven

De verlengde sluiting tot 1 september is in de sportschoolwereld met ongeloof en woede ontvangen. Ondertussen tasten de scholen de grenzen af van wat wel mag: de toestellen naar buiten dus maar. ‘Als het tot 1 september zo zonnig blijft, dan red ik het wel.’

Fitnesstrainer Jesse Kaan (27) wandelt met een dienblad vol plantenspuiten over het parkeerterrein van zijn sportschool. Hij vraagt zijn klanten om de fitnessapparatuur te desinfecteren met de lichtblauwe spray. ‘Dat doe ik thuis nooit’, lacht Tim Borst (39), terwijl hij zijn halter schoon boent. Kaan legt ondertussen het uiteinde van een zwart gewichtskoord onder een tractorband. Het decor van de geïmproviseerde buitensportschool begint dinsdagmiddag aardig vorm te krijgen.

Nederland sport de coronakilo’s er deze zomer af op parkeerterreinen, dakterrassen en leegstaande industriegebieden, nu de sportscholen tot 1 september de deuren gesloten moeten houden. De boodschap van premier Mark Rutte is als een mokerslag geland in de fitnessbranche. Fitnessketen BigGym kondigde dinsdag aan naar de rechter te stappen om de gedwongen sluiting in een kort geding aan te vechten.



De sportschoolhouders willen net als hun collega's in Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland weer open. Dinsdag zaten vertegenwoordigers van de Nederlandse fitnessbranche om tafel met minister Martin van Rijn van Sport. Hun boodschap is duidelijk: als de sportscholen echt tot 1 september dicht moeten blijven, zullen de faillissementen zich aaneenrijgen.

Het kabinet vindt openstelling nog ‘te risicovol, vanwege los dwarrelende aerosolen die vrijkomen bij intensief binnen sporten. Daardoor kan het virus zich mogelijk verspreiden.’ Van Rijn heeft de branche verzocht een verscherpt protocol te ontwikkelen, waarbij binnensport minder intensief wordt uitgevoerd. Het Outbreak Managament Team zal zich daarover buigen en advies uitbrengen aan het kabinet. De fitnessbranche mag dus hopen op een vervroegde openstelling.

In de West-Friese plaats Noord-Scharwoude hoort Jesse Kaan hoe collega’s noodgedwongen de stekker uit hun eigen onderneming hebben moeten trekken. ‘Wij hebben 120 leden. Het grootste deel is loyaal gebleven en heeft het abonnement niet opgezegd. Daar ben ik ze eeuwig dankbaar voor’, vertelt hij. De afgelopen weken heeft hij online groepslessen en trainingen aangeboden. Inmiddels sjouwt hij drie keer per dag crosstrainers, gewichten en roeiapparaten van binnen naar buiten. Tussendoor maakt hij alles schoon.

Slijtage

Uitgerust met blauwe handschoenen startte hij de afgelopen weken zijn buitenprogramma op. Dat is soms nog even wennen: zondag moest hij zijn les vroegtijdig staken om achter zijn wegwaaiende tent aan te rennen. Woensdag zitten de weersomstandigheden wel mee. ‘Als het tot 1 september zo zonnig blijft, dan red ik het wel. Maar ik denk niet dat ze ook in de regen op de crosstrainers klimmen’, zegt hij. ‘De apparaten kunnen daar ook niet tegen. Schuimplaten beschermen ze tegen het asfalt, maar het heen en weer slepen zorgt toch voor slijtage. Eigenlijk wilde ik een deel van mijn spullen deze zomer vervangen, maar door de onzekerheid denk ik wel twee keer na voor ik een grote investering doe.’

De ondernemer laat een 3D-tekening zien die hij heeft gemaakt voor de gemeente. Met 150 vierkante meter is zijn sportschool groot genoeg om enkele klanten te ontvangen op anderhalve meter afstand. ‘Looproutes, plastic schermen en strenge hygiënemaatregelen… Ik ben er helemaal klaar voor, maar de overheid houdt de boot af.’

‘Als het tot 1 september zo zonnig blijft, dan red ik het wel.’ Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De gedwongen sluiting zorgt bij veel collega-sportschoolhouders voor onbegrip. Tien kilometer verder ruikt de Obdamse sportschoolhouder Freek de Boer (39) hoe een alcoholwalm van desinfectiemiddel over zijn parkeerterrein trekt. Ondertussen werkt een klein groepje klanten zich in het zweet. ‘Ik heb bij de gemeente een vergunning voor een tent aangevraagd. Dat duurt natuurlijk een tijdje. Ik snap ook wel dat het brandveilig moet zijn en niet zomaar kan wegwaaien. Allemaal heel logisch, maar als ik de overheaddeur van mijn pand opengooi, heb ik een locatie die aan alle veiligheids- en hygiëne-eisen voldoet. Dat is natuurlijk een paradoxale situatie.’

‘In Nederland hebben we drie miljoen sportschoolbeoefenaars. Een groot deel van hen zit nu al weken stil – ook dat is niet gezond. Natuurlijk kun je buiten hardlopen, maar een bezoek aan een sportschool is vooral voor oudere klanten ook een sociaal uitje’, vertelt De Boer. ‘Een paar weken terug belde Ton me. Die klant is 85 en vroeg of hij alsjeblieft mocht komen. Inmiddels komt hij drie keer per week: op reservering en in de buitenlucht.’

De sportschool van Jesse Kaan in Noord-Scharwoude (West-Friesland) bleef mede overeind omdat zijn 120 leden hun abonnement niet opzegden. Beeld Activ8 Personal Training

Het frappeert De Boer vooral dat hij volgende week wel weer mag beginnen met sportmassages, maar op anderhalve meter sporten niet mag. ‘Bij zo’n massage raak je klanten aan en kun je helemaal geen afstand houden. De danslessen kunnen we binnenkort ook weer opstarten. Want dat valt onder kunst en cultuur, dus daar hebben we toestemming voor. Het blijft heel gek dat we niet binnen mogen sporten. Ik en veel andere collega’s hebben onze fitnesscentra zo ingericht dat we anderhalve meter afstand kunnen en mogen bewaren.’

Sportschoolhouders Kaan en De Boer prijzen zich gelukkig met hun trouwe klantengroep, een ruim parkeerterrein en het zonnige weer. ‘Een paar weken overleven we wel. Maar vier maanden houden wij ook niet vol.’