Sportscholen hopen weer open te mogen als gasten minder intensief sporten

De eigenaar van Fitness & Gezondheidscentrum Elst heeft toestellen op zijn dak gezet zodat zijn klanten toch kunnen komen sporten. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Bij de vorige persconferentie kondigde Rutte aan de samenleving voorzichtig en gefaseerd van het slot te halen. De premier zei dat horeca, theaters en sportverenigingen meer mogelijkheden kregen om gasten te ontvangen. De fitnessbranche hoopte vurig dat de sportscholen met een reserveringssysteem en regels om 1,5 meter afstand te houden ook weer open mochten, maar moest van het kabinet geduld hebben tot 1 september.

Steen des aanstoots waren de aerosolen die vrijkomen bij het intensief sporten. Als deze vloeistofdeeltjes door de zalen dwarrelen, zou het coronavirus zich mogelijk kunnen verspreiden. Minister Martin van Rijn (Sport) verzocht de branche om een nieuw protocol te ontwikkelen met aandacht voor de intensiteit.

Ronald Wouters, directeur van de branchevereniging, raadpleegde wetenschappers in Duitsland, waar de sportscholen wel weer open kunnen. Wouters nam een deel van het Duitse protocol over en leverde het verscherpte reglement vorige week donderdag aan bij het Outbreak Management Team. ‘Een aantal punten uit het vorige protocol hebben we verduidelijkt. Bijvoorbeeld dat we zicht hebben op wie er binnen is: via een app moeten gasten een tijdstip reserveren. De sportschoolhouders houden dan bij hoe lang ze binnenblijven’, vertelt hij.

Intensiviteit

‘Ook hebben we benadrukt dat intensief trainen niet nodig is om aan je vitaliteit te werken. Als iedereen lager dan 75 procent blijft, is dat veilig. Ik ben sportleraar en kan een heel leuke les aanbieden op lage intensiteit. Met groepslessen kunnen professionals erop toezien dat alle sporters laag in de intensiteit blijven. Voor individuele trainingen kunnen we de apparatuur daarop afstellen. Als je toch volle bak wilt, kun je eventueel naar buiten.’

De sportschoolhouders hopen dat een op Duitse leest geschoeid protocol voldoende zal zijn voor een vervroegde openstelling. ‘Tijdens gesprekken met beleidsbepalers merkten we wel een beetje dat onze maatschappelijke rol is onderschat. In geen enkel land gaan de sportscholen pas in september open. Het frustreert onze achterban enorm dat het hier zo traag verloopt.’

Op veel plekken in Nederland sjouwden sportschoolhouders de afgelopen weken een deel van de apparatuur naar buiten, zodat ze toch klanten kunnen ontvangen. Sporters wordt gevraagd de gewichten en halters te desinfecteren voor en na gebruik. Op parkeerterreinen zijn met krijt persoonlijke zones aangegeven, zodat iedereen voldoende afstand houdt. Fitnessen gaat op reservering, zodat de buitensportschoolhouders regie behouden over vertrekkende en arriverende gasten.

Ongelijk speelveld

‘Het is mooi dat veel ondernemers toch buiten verder konden, al zorgen de buitentrainingen wel voor een ongelijk speelveld’, vindt Wouters. ‘In uitgestrekte gebieden kan je buiten verder, maar sportscholen in de stad kunnen geen kant op. Niet alle ondernemers zijn qua infrastructuur in de gelegenheid om zich aan te passen. Daarbij geldt voor iedereen dat het weer in Nederland wisselvallig is.’

Als het nieuwe protocol in werking treedt, zou zo’n 30 procent van de drie miljoen Nederlandse sportschoolbeoefenaars weer kunnen trainen, schat de directeur in. Zonder dat duidelijk is of de sportscholen voor 1 september open kunnen, durft hij ook al voorzichtig vooruit te kijken.

‘Veel Nederlanders werken thuis deze maanden’, zegt hij. ‘We willen een oproep doen aan de werkgevers om samen een plan te maken zodat werknemers gefaseerd kunnen komen trainen. Door de trainingen beter over de dag spreiden, voorkomen we piekmomenten van drukte. Zodra we weer open kunnen, zullen we met VNO-NCW en MKB-Nederland in gesprek gaan.’