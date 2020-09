Sportief directeur Jumbo-Visma uit Tour verwijderd na belediging UCI-medewerker

Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma. Beeld Klaas Jan van der Weij

Zeeman, sinds 2013 verbonden aan de ploeg en een van de grondleggers van het huidige succes van het team, heeft intussen toegegeven dat hij over de schreef is gegaan. Hij ontstak in woede toen de UCI-commissaris zelfstandig de bracket van de fiets van geletruidrager Primoz Roglic wilde demonteren. Daarbij is de fiets beschadigd geraakt. ‘Ik heb me verbaal niet correct gedragen. Ik had mijn kalmte moeten bewaren en de commissaris respectvol moeten benaderen’. Hij verklaart dat hij direct zijn excuses heeft aangeboden.

De uiteindelijke sanctie heeft hem verbaasd. Het zou eerst bij een boete blijven en hij was niet meer welkom in de buurt van het podium. Nu blijkt dat hij zich niet meer mag vertonen in alle zones van de Tour waarvoor een accreditatie is vereist. ‘Ik ben er kapot van, maar de gele droom leeft voort.’

De ploeg beklemtoont dat de UCI geen onregelmatigheden heeft aangetroffen. Met tablets en röntgenapparatuur worden fietsen voor en na de wedstrijd geregeld gecontroleerd op de aanwezigheid van motortjes.

Jumbo-Visma is bezig aan een uiterst geslaagde Tour. Roglic rijdt al twee weken in de gele trui en is na de laatste Alpenrit van donderdag vrijwel verzekerd van winst in Parijs. Ook won de ploeg al drie ritten in Frankrijk. Op het programma staan, naast de afsluitende rit op de Champs Élysées, een vrijwel vlakke etappe op vrijdag van Bourg-en-Bresse naar Champagnole en op zaterdag een tijdrit naar La Planche-des-Belles-Filles