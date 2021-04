Sportheld, ex-Kardashian en transvrouw: is Caitlyn Jenner straks gouverneur van Californië?

De Amerikaanse Republikeinen voeren campagne om verkiezingen in Californië af te dwingen. Een opmerkelijk kandidaat diende zich aan voor het gouverneurschap. Caitlyn Jenner wil de wereld veranderen.

Caitlyn Jenner draait al zo lang mee in de vicieuze cirkels van aandachttrekkerij dat je bijna zou vergeten dat ze echt iets kan: in 1976 werd ze, toen nog als man, Olympisch kampioen op het koningsnummer, de tienkamp, met een nieuw puntenrecord. Maar pas als stiefpater familias in de reality soap van de Kardashians vergaarde ze deze eeuw de verse roem waarmee ze, zo kondigde ze vrijdag aan, een gooi wil doen naar het gouverneurschap van Californië.

In 2015 gaf Jenner aan verder als vrouw door het leven te gaan. Ze is de beroemdste transvrouw van de Verenigde Staten. Dat kan helpen. Of niet.

Jenner zelf ziet het zo: ‘Ik ben mijn hele leven een verstoorder met mededogen geweest.’ Dit staat in het persbericht dat ze vrijdag deed uitgaan. ‘Om het op te nemen tegen de politici van deze staat en de belangen die zij behartigen, heb je een vechter nodig die niet bang is het juiste te doen.’

En dus dingt ze als Republikein mee in de door conservatieven gewenste verkiezingen, bedoeld om de huidige Democratische gouverneur Gavin Newsom af te zetten. Die verkiezingen gaan door als de Republikeinen anderhalf miljoen handtekeningen weten te verzamelen. Jenners agenda: de lockdown was te streng, kinderen kunnen niet naar school, de belastingen zijn te hoog, banen verdwijnen en gezinnen lijden. Een standaard Republikeinse riedel – haar verstorende capaciteiten zitten vooral in het feit dat ze daar nul ervaring mee heeft én een transgender kandidaat is voor een partij die het niet zo op transgender personen begrepen heeft. Maar dit is Californië, en daar is van alles mogelijk. Ronald Reagan en Arnold Schwarzenegger gingen haar voor.

Jenner werd in 1949 geboren als Bruce in een dorpje ten noorden van New York, als kind van een bomendokter en een huismoeder. Vanaf haar achtste jaar ongeveer snuffelde ze soms stiekem in de kasten van haar moeder en zussen om hun kleren uit te proberen. ‘Ik wist niet waarom ik het deed, behalve dat ik me er prettig bij voelde’, zei Jenner in 2015 in een interview met tv-zender ABC, waarin ze voor haar ware identiteit uitkwam.

Archetype Amerikaanse man

Hoe vrouwelijk Jenner zich ook voelde, tegelijkertijd ontwikkelde ze zich tot het archetype van een Amerikaanse man. Op de middelbare school was Jenner de beste in basketbal, American football, atletiek en waterskiën. Nadat Jenner in 1972 op de Olympische Spelen tiende was geworden op de tienkamp, ging Jenner als een dolle trainen voor de volgende gelegenheid. In de avonden ging Jenner langs de deuren om verzekeringen te verkopen.

Die inzet had succes. Toen Jenner in Montreal de Russische favoriet Nikolai Avilov had verslagen, een van die roemruchte overwinningen in de Koude Oorlog, werd Jenner een held – de gespierde superman sierde tijdschriftcovers en cornflakesverpakkingen. Jenner was populair bij vrouwen, nadat haar eerste huwelijk was gestrand, met een vriendinnetje van de middelbare school, trouwde Jenner een ex van Elvis.

Toen ook dat huwelijk strandde en hij steeds dieper in een identiteitscrisis raakte – Jenner begon eind jaren tachtig al met een hormoontherapie – zag ene Kris Kardashian, de ex-vrouw van de advocaat van OJ Simpson, nog steeds potentie in Bruce. Jenner stopte met de hormonen en liet haar borsten weghalen. Zij maakte van Bruce een motivatiespreker, en, vanaf 2007, de belangrijkste man in de show rondom hun gecombineerde gezin (Jenner heeft in totaal zes kinderen), Keeping Up With The Kardashians.

Zo werd Jenner weer beroemd, nu als de huisvader die tussen al die vrouwen standhield door af en toe naar de garage te vluchten en aan zijn speelgoedhelikopters te klussen. Er waren signalen dat Jenner een andere kant had – een liefde voor manicures, een facelift, grote diamanten oorbellen – maar van Kris mocht Bruce alleen jurken dragen als hij niet thuis was, stiekem, in hotels.

Verwarring over geslacht

Jenner hield het vol tot 2015. Ze scheidde van Kardashian en in een goed georkestreerde coming out, voor de cover van de Vanity Fair gefotografeerd door Annie Leibovitz, onthulde Jenner zich als Caitlyn. ‘Ik ben altijd in verwarring geweest over mijn geslacht, al sinds ik klein was’, zei zij in het interview met ABC. ‘Bruce leefde een leugen, Caitlyn is geen leugen. Ik kon het niet meer aan.’

Zo bleek de all-American boy een vrouw te zijn. Jenner, die vervolgens haar eigen show kreeg, is een rolmodel geworden, en hoopt zelfs dat al die jaren in de leugen van de reality tv daarbij hebben geholpen. ‘We gaan de wereld veranderen’, zei ze in 2015. ‘Als de Kardashianshow me daartoe een opening heeft geboden, dan ben ik daar helemaal voor.’

Jenner juichte in 2016 Donald Trump toe omdat die, na de aanslag op de Pulse nachtclub in Orlando, de lhbti-gemeenschap leek te omhelzen. Ze ging zelfs naar zijn inauguratie. Maar nadat Trump begon te ageren tegen transgenders (ze moesten naar het toilet dat voorgeschreven was door het geslacht van hun geboorte, ze mochten niet meer het leger in) erkende ze dat ze zich had vergist. In een opiniestuk in The Washington Post schreef ze: ‘Hij heeft onze waardigheid beledigd. Hij gebruikt transgenders om het meest rechtse segment van zijn partij te mobiliseren. Mijn hoop op hem – en op de Republikeinen die hem helpen regeren – was misplaatst.’

Maar nu stelt ze zich dus kandidaat als Republikein. Ze wordt geholpen door Brad Parscale, de voormalige campagneleider van Trump.