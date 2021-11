Sporters van Wit Zwart benutten alle ruimte die er is

De avondlockdown maakt inventief bij sportclubs en sportscholen die normaal een programma in de avond hebben. Op bezoek bij voetbalclub Sneek Wit Zwart waar het eerste elftal de training vóór de werkdag afwerkt, en bij de sportschool van Wit Zwart-linksback Alwin Velds.

‘Zoek de ruimte’, roept coach Carlo Rietdijk tegen zestien in het geel gestoken voetballers van het eerste van Sneek Wit Zwart. Ze staan dicht op elkaar, want ze gebruiken de helft van het kunstgrasveld dat baadt in het licht van de stadionlampen. ‘Als je aangespeeld wordt, direct wegbewegen.’ De bal schiet in hoog tempo over het veld, verdedigers jagen erachteraan.

Alle ruimte benutten die er is, dat doet Wit Zwart ook op een andere manier. Normaal zou deze groep om dinsdag acht uur ’s avonds op het veld staan, maar nu die training noodgedwongen is afgelast, is het team uitgeweken naar half 6 ’s ochtends. Net zoals zoveel sportploegen in het nieuwe 5-tot-5-regime op zoek naar een kans alsnog te trainen.

‘Het begon als een geintje in de groepsapp’, zegt teammanager Martin van Klaveren, die langs de lijn met zijn zoveelste kopje koffie staat toe te kijken. ‘Maar al snel dachten de jongens: waarom ook niet? Ze hebben dit seizoen alle negen wedstrijden gewonnen en staan op het punt kampioen te worden, die flow willen ze graag vasthouden.’ Alle spelers zijn aanwezig, op één na. ‘Die werkt in de ploegendienst bij een vleesbedrijf. Daar is het druk met de Kerst in aantocht.’

Oefenwedstrijd regelen

De ironie wil dat van alle vijftig teams die Wit Zwart heeft, het eerste elftal als enige geen wedstrijd mag spelen aanstaande zaterdag. De KNVB maakte maandagavond bekend dat alle ‘prestatieve competities’ tot nader order zijn stilgelegd. De jeugd en de lagere regionen ‘waar zo veel mogelijk voetballen het belangrijkste is’ gaan wel door. Voor Wit Zwart 1 betekent het dus dat de ontmoeting met Heerenveense Boys is uitgesteld. ‘We proberen nog wel een oefenwedstrijd te regelen, want dat mag wel’, zegt bestuurslid Sven Batstra. ‘Dat is allemaal wel een beetje raar ja, maar we respecteren de regels en kleuren binnen de lijntjes.’

Hoe die kleurplaat er voor de hele club precies uit zal zien, is nog niet zeker. Daarvoor wacht het bestuur van Wit Zwart het debat in de Tweede Kamer woensdag nog af. Zowel de KNVB als sportkoepel NOCNSF hoopt dat het parlement de avondklok voor buitensporten zal oprekken tot acht uur, als ook de essentiële winkels dichtgaan. Batstra: ‘We hebben al van alle leden de beschikbaarheid opgevraagd, dus zodra de regels definitief zijn, kunnen we snel de puzzel leggen.’

Na een afsluitend partijtje van tien minuten leveren de spelers van het blauwe team de hesjes in en vlucht iedereen voor de bui die gewacht lijkt te hebben tot half 7. In de kantine staat een ontbijt klaar op anderhalve meter afstand. Aangeboden door de lokale bakkerij.

Alleen linksback Alwin Velds (31) laat die maaltijd aan zich voorbijgaan. Als sportschooleigenaar moet hij opschieten, want er zijn meer mensen die nu vroeg willen sporten.

Tien minuten later knipt Velds op een bedrijventerrein buiten Sneek het licht aan van sportcentrum Omnia. Normaal gaat hij om 8 uur open, maar nu alle avondtrainingen zijn geschrapt, heeft hij dat een uurtje vervroegd. Enorm is de animo nog niet. Maar Harm-Jan Hoekstra (29), Jorrit Terpstra (32) en Sjoukje Feenstra (19) grijpen de kans. Snel zetten ze een circuitje op met buikspieroefeningen, gewichten, bokszakken en zware touwen die hard heen en weer geslingerd worden. Steeds dertig seconden keihard werken, tien seconde rust, en dan weer de volgende oefening.

Sportcentrum Omnia van Alwin Velds (midden voor de spiegel). Hier kan al vanaf 7 uur 's ochtends getraind worden. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Net zoals veel sportscholen in het hele land is Velds afgelopen weekend direct aan het schuiven gegaan. ‘Normaal hebben we elke avond zo’n zeventig mensen in het centrum. De groepslessen heb ik verplaatst naar overdag en in het weekend heb ik de openingstijden uitgebreid. Als er komend weekend veel animo is, gaan we dat nog verder oprekken. Desnoods tot 5 uur. Gewoon kijken wat de leden willen.’

Tent voor de deur

Snel inspringen op de nieuwe regels is Velds gewend. Sinds hij de sportschool in september vorig jaar overnam, heeft hij al heel wat moeten aanpassen. ‘De helft van de tijd ben ik dicht geweest. Maar we hebben gesport in een tent voor de deur en met de apparaten buiten. Ik heb veel onlinetrainingen gegeven, plaatste filmpjes op Facebook en Instagram met de work-out van de dag en ik gaf ook vaak personal training in parkjes en op parkeerplaatsen.’

Het wordt gewaardeerd, merkt Velds. ‘Ik denk dat ik aan die tent uiteindelijk zo’n veertig of vijftig nieuwe inschrijvingen heb overgehouden.’ Bij de nieuwe maatregelen zelf heeft Velds wat bedenkingen. ‘Je zou zeggen: hoe langer je open bent, hoe beter je sporters spreidt. En wat maakt het nou uit dat we om half 6 hebben getraind in plaats van om acht uur.’ Maar veel heb je niet aan zulk soort kritiek, zegt Velds. ‘Ik begrijp dat er iets moet gebeuren en ben blij dat ik de beslissingen niet hoef te nemen.’

Dat dit langer gaat duren dan drie weken, daar is Velds wel van overtuigd. Dus de vroege trainingen houdt hij er op de sportschool voorlopig nog wel in. ‘Ik verwacht dat dat de komende weken steeds meer mensen zal trekken. En die vroege voetbaltraining was ook leuk.’

‘Ik denk dat ik hier ook na de lockdown wel mee doorga’, zegt vroege vogel Harm-Jan als hij iets na achten samen met Jorrit en Sjoukje fris gedoucht nog een koffie drinkt. Buiten wordt het langzaam licht en alle drie hebben een dag achter de computer in het vooruitzicht. ‘Ja, ik voel me erg lekker en straks heb ik ook nog wat aan mijn avond’, zegt Jorrit.