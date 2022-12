‘Spoorwegpartizanen’ in Belarus veroordeeld voor saboteren van Russische invasie

De Belarussische president Aleksandr Loekasjenko met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin bij een ontmoeting dinsdag in St.-Petersburg Beeld ANP / EPA

De acties van Belarussische ‘spoorwegpartizanen’ leidden in de eerste weken van de oorlog tot logistieke problemen binnen het Russische leger. Door sabotage en cyberaanvallen werkten wissels niet meer, viel signalering uit en werden treinrails geblokkeerd. Voor Rusland was het Belarussische spoor van groot belang in de mislukte aanval op Kyiv, de Oekraïense hoofdstad die via een blitzkrieg moest worden ingenomen. Rusland gebruikte spoorwegen in het zuidoosten van Belarus om troepen en materiaal naar het front te brengen.

De autoriteiten van Belarus, die samenspannen met Rusland, openden een jacht op de partizanen, die ze omschreven als ‘terroristen’. Ze kregen de meesten niet te pakken, maar arresteerden in de eerste week van maart zeker acht mannen, onder wie enkele werknemers van de Belarussische spoorwegen. Drie van hen zijn dit jaar al veroordeeld tot celstraffen van 11 tot 15 jaar.

De drie uit de stad Svetlogorsk die dinsdag zijn veroordeeld – Dzianis Dzikun, Aleh Malchanau en Dzmitry Ravich – werden achter gesloten deuren berecht. Tijdens het proces verspreidden de autoriteiten beelden van ‘een bekentenis’ van een van de verdachten, die ernstig mishandeld lijkt. Westerse regeringen en mensenrechtenorganisatie beschuldigen het regime van Aleksandr Loekasjenko van systematische marteling van critici. Een rechter bevond de drie schuldig aan landverraad en terrorisme in opdracht van ByPol, een groep gedeserteerde veiligheidsagenten die zich verzetten tegen Loekasjenko’s dictatuur.

Politieke gevangenen

‘We zijn heel trots op deze jongens’, zei een gevluchte Belarussische vrouw dinsdag bij een demonstratie in Polen tegen Belsat, een Belarussische nieuwsorganisatie. ‘Dankzij zulke mensen is de Russische invasie vertraagd en heeft het Oekraïense leger meer tijd gekregen.’ Zij en andere Belarussen roepen westerse regeringen op om meer druk te zetten op Loekasjenko’s regime.

De tegenwerking van Belarussische partizanen is tekenend voor het anti-oorlogsentiment onder de bevolking van het land. De Russische president Vladimir Poetin probeert Belarus verder te betrekken bij de oorlog, maar tot nu toe heeft Loekasjenko geweigerd om troepen te sturen.

Alle gearresteerde spoorwegpartizanen zijn erkend als politieke gevangenen door mensenrechtenorganisatie Viasna, wier voorzitter Ales Bialiatski deze maand de Nobelprijs voor de Vrede kreeg (hij kon niet aanwezig zijn bij de uitreiking, omdat hij in de gevangenis zit). Volgens Viasna is het aantal politieke gevangenen in december opgelopen tot 1.451.