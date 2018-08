Spoorstoring terug, chaos treinverkeer rond Amsterdam houdt aan

De grote storing die al het treinverkeer in en rondom Amsterdam platlegde, is teruggekeerd. Rond 20:15 meldde ProRail dat de storing was verholpen, maar nog geen half uur later zijn de systemen in de Amsterdamse verkeersleidingspost opnieuw uitgevallen. Het opstarten van het treinverkeer is dan ook nog niet mogelijk.

Een eerdere treinstoring. Foto ANP

De NS adviseerde reizigers hun reis waar mogelijk uit te stellen of rekening te houden met een extra reistijd van twee uur. De vervoerder is druk bezig met het regelen van vervangend vervoer, maar dit gaat moeizaam omdat zoveel stations zijn getroffen door de storing. ‘Het aantal reizigers op Amsterdam CS is van zo'n grote omvang, daar kun je geen busverkeer voor regelen’, zei een woordvoerder tegen de NOS.

AT5 meldt dat vanwege de grote drukte op de perrons station Amsterdam Zuid is afgesloten. Op Twitter klagen veel reizigers over de geringe informatievoorziening. Het platform wordt ook gebruikt om een lift met de auto te vinden of aan te bieden.

Eerder deze avond lag al het treinverkeer op Schiphol al stil nadat een winkeldief de Schipholtunnel in was gerend. De Marechaussee kon de 21-jarige man aanhouden. Hij had boodschappen gestolen bij de Albert Heijn. Er is geen verband tussen beide storingen.

Systemen op verkeersleidingspost #Amsterdam wederom uitgevallen. Opstart #treinverkeer rondom Adam niet mogelijk! Zoek voorlopig alternatief vervoer en raadpleeg de reisplanner van @NS_online. #ProRail werkt hard aan een oplossing.#Incidentenbestrijding #NS #trein https://t.co/kZxopwfB7A OvDRail_Jeroen

Omg!!! We krijgen te horen dat wij de eerste trein die door mag rijden naar Amsterdam!!! Hoe chill en vet en chill Linda Duits

@NS_online Iemand een idee? Mijn vader staat op leiden centraal en moet zijn vlucht halen om 20.30 op schiphol! Help! #ns #leidencs #leiden #vlucht #schiphol #lift Anne