Spoorbrug bij Nijmegen donderdag toch open: herstelwerkzaamheden worden vannacht uitgevoerd

Inspectie van de spoorbrug over de Waal. Beeld ANP

De problemen op de brug over de Waal zijn nog niet helemaal verleden tijd. De komende tijd moeten treinen daarom langzamer rijden, meldt ProRail. Pas als de spoorbeheerder ‘op een later moment’ de problemen definitief heeft verholpen, kunnen de treinen weer hun gebruikelijke snelheid aanhouden. Die definitieve oplossing is vanwege een gebrek aan personeel en materiaal nu niet mogelijk.

Werkzaamheden aan het spoor zijn de oorzaak van de problematiek. Afgelopen weekeind verving ProRail een deel van de spoorstaven, de ijzeren buizen waar de wielen van de trein overheen rijden. Dinsdag bleek dat de nieuwe spoorstaven niet goed aansloten op de oude, waardoor ‘ongewenste spanningen in de spoorconstructie’ ontstonden en de rails ‘deels los’ raakten.

Over de auteur

Pepijn de Lange is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Dit instabiele spoor heeft het treinverkeer over de Waal bijna twee dagen onmogelijk gemaakt. ProRail sloot de brug dinsdagmiddag per direct. Aanvankelijk hoopte ProRail dat de brug woensdag weer in gebruik genomen kon worden, maar dat bleek onmogelijk. Woensdagavond meldde de spoorbeheerder dat het treinverkeer over de brug de volgende ochtend vanaf 7 uur weer hervat kon worden.

Het gestremde treinverkeer trof een flink aantal reizigers. Via de brug steken dagelijks in beide richtingen ruim 20 duizend mensen per trein de Waal over, blijkt uit cijfers van de NS. Ter vervanging van de treinen zette de NS wel bussen in, maar de inzet van dit alternatief vervoermiddel is beperkt. Reizigers tussen Nijmegen en Utrecht werd aangeraden om te reizen via Den Bosch, wat ongeveer twintig minuten langer duurt.

Eerst nog langzamer rijden

De spoorbrug bij Nijmegen, waarvan Nescio in 1917 in zijn verhaal Dichtertje het ‘gerammel’ al beschreef, werd een kleine 150 jaar geleden aangelegd. In de Tweede Wereldoorlog blies eerst het Nederlandse en later het Duitse leger de brug op. In de jaren tachtig kreeg de brug zijn huidige constructie, waar in 2004 een fiets- en voetgangersbrug aan vastgemaakt werd.

Nijmegen was er veel aan gelegen dat de treinen snel weer gebruik kunnen maken van de brug. Komend weekeinde verwacht de stad veel bezoekers vanwege Down the Rabbit Hole, een festival dat in het nabijgelegen Ewijk plaatsvindt. Half juli verwelkomt de stad tienduizenden wandelaars en bezoekers vanwege de Vierdaagse, een wandelevenement van internationale allure.