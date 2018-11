Spoedeisende hulp en verloskunde verdwijnen uit ziekenhuis Lelystad

Exterieur van MC Zuiderzee. Beeld ANP

Het St. Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk wil het ziekenhuis in Lelystad, dat eind oktober failliet ging, overnemen. De curatoren en verzekeraar Zilveren Kruis zijn positief over het plan voor overname. Volgens het plan komen in Lelystad en Emmeloord spoedposten waar overdag en ‘s avonds eenvoudig letsel kan worden behandeld, zoals breuken en snij- of schaafwonden. Voor complexere spoedzorg moeten patiënten in de toekomst naar Almere, Sneek, Heerenveen, Zwolle of Harderwijk. De spoedposten blijven ‘s nachts gesloten.

Duur

Een spoedeisende hulp is met afstand het duurste onderdeel van een ziekenhuis. Zo moeten op een spoedeisende hulp speciaal opgeleide seh-artsen werken, of artsen met minimaal twee jaar ervaring op een spoedeisende hulp. Ook het verpleegkundig personeel moet zijn opgeleid om levensbedreigende situaties het hoofd te bieden.

Daarnaast moet een klein leger aan mensen als achterwacht dienen: het laboratorium en de radiologie-afdeling moet beschikbaar zijn voor diagnostiek, een team – met trauma-arts – moet operaties kunnen uitvoeren, een interventieradioloog, een kinderarts, voor de verloskunde uiteraard een gynaecoloog. Zij moeten allen bovendien binnen een kwartier inzetbaar zijn.

Ook moet een ziekenhuis een intensive care-afdeling hebben, met geavanceerde apparatuur en gespecialiseerd personeel. Volgens St Jansdal betaalde de IJsselmeerziekenhuizen de intensivisten (een ic-arts) tot wel drieduizend euro voor een 24-uursdienst.

Het overgrote merendeel van de patiënten van het ziekenhuis in Lelystad, naar schatting 70 tot 80 procent, kan er ook in de toekomst terecht voor alle andere zorg. Zo blijft alle huidige poliklinische zorg beschikbaar. Ook zullen er minder complexe operaties worden uitgevoerd. Bruins benadrukt dat de onderhandelingen nog lopen, maar hij noemt de doorstart ‘zeer waarschijnlijk.’

Slotervaart

Bruins maakte dinsdag ook bekend dat patiënten die onder behandeling waren van het eveneens failliete MC Slotervaart in Amsterdam binnen enkele dagen te horen krijgen welk ziekenhuis hun behandeling overneemt. Ze krijgen daar uiterlijk dit weekend bericht over, schrijft de minister. Het staat patiënten daarbij vrij een ander ziekenhuis te kiezen.