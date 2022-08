Spitsuur bij de Alarmcentrale: ‘Onze accu is leeg’

De ANWB-Alarmcentrale in actie. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Onze accu is leeg’, klinkt het maandag paniekerig door de headset van ANWB-hulpverlener Elsbeth Siegers (60). De vrouw aan de andere kant van de lijn staat met twee kleine kinderen stil op een snelweg in Italië. Het gezin bevindt zich op een gevaarlijke plek, ziet Siegers via de Street View-functie van Google Maps. Links van de weg torent een rotspartij hoog de lucht in, rechts strekt zich een afgrond uit. Een vluchtstrook is er niet, net zo min als de mogelijkheid om achter de vangrail te gaan staan – en zeker niet met een baby op de arm.

Snel draait Siegers het nummer van zusterclub Automobile Club d’Italia (ACI) om een sleepwagen naar het gezin te dirigeren. Minutenlang schalt het volkslied van de Europese Unie bij wijze van wachtmuziek door haar headset. Ongeduldig trommelt Siegers met haar vingers op het bureau. ‘In Italië’, zegt ze, ‘doen ze meestal rustig aan.’

En dat terwijl haast geboden is. Achter het gezin staan nog 24 bellers in de wachtrij van de alarmlijn van de ANWB. De alarmcentrale, al in bedrijf sinds 1959, kreeg deze zomer tot nu toe ruim 440 duizend telefoontjes binnen, en zag een toename in het aantal buitenlandse voertuighulpverleningen van 30 procent ten opzichte van 2019, de laatste ‘normale’ zomer voor de coronacrisis. De ANWB-leden die een lidmaatschap met Europese dekking hebben, kunnen voor hulp vanaf de vluchtstrook +31 70 314 14 14 bellen.

Van tevoren al stress

Nu de coronabeperkingen in Europa volledig zijn opgeven, laden Nederlanders weer massaal de achterbak vol voor een autovakantie naar een Europees vakantieoord. De chaos op Schiphol heeft die trend alleen maar versterkt, zegt Victor Geskes, directeur van de ANWB-Alarmcentrale. ‘Reizigers hebben van tevoren al stress over het tijdstip waarop ze op de luchthaven moeten zijn en of hun koffers wel aan zullen komen. Om dat te voorkomen, nemen ze liever de auto.’

De hoge temperaturen in Europa dragen zeker bij aan het toenemen van de hulpkreten. De hitte leidt tot problemen met het koelsysteem van de motor of de koppeling en dat maakt het een ‘uitdagend jaar’ voor Geskes. Zeker omdat door het personeelstekort waar heel Europa mee kampt, automonteurs in het buitenland schaars zijn. Zo stuit de hulpverlening van de ANWB op allerlei nieuwe belemmeringen: autoverhuurbedrijven in Europa hebben tijdens de coronacrisis hun vloot teruggebracht. ‘Nederlanders willen een auto met een trekhaak om de caravan aan vast te maken. Vind die in deze tijd maar eens in de buurt van Parijs.’

Om de drukte het hoofd te bieden, breidde de ANWB de eigen vloot huurauto’s uit, die de hele zomer van de ene vakantieganger met panne naar de andere rijdt. Maar ook die voorraad is eindig. Medewerkers van de alarmcentrale bieden gestrande vakantiegangers daarom waar mogelijk trein-, taxi- of Uber-vouchers aan.

Groene autootjes

De Alarmcentrale van de ANWB wordt vandaag bemand door zeshonderd hulpverleners die Nederlanders met autopech proberen te helpen. De vakantiegangers kampen voornamelijk met een lekke band, startproblemen of onheilspellend knipperende controlelampjes. ‘Waar de Wegenwacht in Nederland doorgaans snel ter plekke is, moeten automobilisten er in het buitenland vanuit gaan dat het niet binnen een uurtje is geregeld’, zegt Geskes.

Op een groot scherm in het midden van de Alarmcentrale is een kaart van Europa te zien. Met name langs de Route de Soleil van Parijs naar Marseille lichten continu groene autootjes op: allemaal Nederlandse vakantiegangers met pech die op hulp wachten. In een natuurgebied in het zuidelijkste puntje van Kroatië knippert ook een icoontje. Hulpverlener Erik Eijs (24) neemt de oproep van de bijbehorende reizigers aan. Het gaat om de auto van een gezin met twee tieners die met een lekke band zijn gestrand, 80 kilometer van hun vakantieverblijf vandaan. Eijs schakelt de Kroatische hulpdiensten in, die er met een beetje geluk over twee uur kunnen zijn. Dan wenst Eijs de man aan de telefoon een fijne avond toe. Aan de andere kant van de lijn blijft het ongemakkelijk stil.

Blik onder de motorkap

Andere vakantiegangers hebben meer geluk. Zoals het gezin op een camping in de Franse regio Auvergne, die hulpverlener Eijs vanmiddag aan de telefoon had. Zij parkeerden hun kapotte auto aan de rand van de weg en legden de route naar de camping te voet af. Daar zagen zij pardoes een gele Wegenwachtbus het terrein op rijden, die in het hoogseizoen ook op zestien plekken in het buitenland is gestationeerd. Nadat de Wegenwacht andere landgenoten met pech had geholpen, kon hij – na bemiddeling van Eijs – direct een blik onder de motorkap van de andere kampeerders werpen.

Drie uur na het eerste contact is het gezin met de baby op de Italiaanse snelweg nog steeds niet in veiligheid gebracht. Siegers heeft het gezin inmiddels geadviseerd om de politie te bellen en schakelde de hulp in van de Italiaanse hulpverlener die op het ANWB-kantoor aanwezig is om vakantievierende Italianen in Nederland van hulp te voorzien. ‘Als ik straks uitklok en de sleepwagen is nog steeds niet ter plaatse, dan check ik thuis nog even in’, zegt ze. ‘Anders kan ik niet slapen.’