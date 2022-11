‘Spitsmijden’ moet overbelaste stroomsnelweg van Nederland begaanbaar houden

Het energieplatform van Tennet voor de Nederlandse kust. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Dat maakte de beheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet donderdag bekend. Eerder dit jaar luidde het staatsbedrijf al de noodklok over het enorm hoge aantal aanvragen voor aansluitingen in Nood-Brabant en Limburg. Inmiddels speelt dit in veel meer delen van het land.

Bedrijven en huishoudens maken vaart met de energietransitie en willen minder afhankelijkheid van gas nu de prijs geëxplodeerd is. In totaal is er voor 40 gigawatt aan netaansluitingen aangevraagd bij Tennet, ongeveer vier keer het vermogen dat Nederland nu op een normale dag nodig heeft.

Druk is het bijvoorbeeld op de Maasvlakte, waar volop capaciteit is gevraagd voor nieuwe duurzame(re) industrie, zoals waterstoffabrieken en de elektrificatie van fabrieken. Ook worden grote schepen er op walstroom aangesloten als alternatief voor walmende dieselaggregaten. In de Flevopolder groeit het aantal bedrijven en stappen veel huishoudens over op warmtepompen en elektrische auto’s. Op zonnige momenten legt een snel groeiend aantal zonneparken in Groningen, Drenthe en Overijssel een flink beslag op het hoogspanningsnet.

Achterstand

Een logische reactie is het verzwaren van het hoogspanningsnet. Daar trekt Tennet de komende tien jaar ook zo’n 13 miljard euro voor uit. Daarmee zou de capaciteit van het net ruim verdubbelen. Maar het realiseren van een nieuwe hoogspanningskabel duurt vaak wel tien jaar, vooral door de lange vergunningstrajecten. De uitbreiding van het net loopt daarom mijlenver achter op de energietransitie.

Toch laten de ontwikkelingen in Brabant en Limburg de laatste maanden zien dat de dreigende overbelasting door nieuwe aansluitingen er op papier dramatischer uitziet dan het in de praktijk uitpakt. Zo wordt een groot deel van de aanvragen gedaan door bedrijven die in de toekomst denken een aansluiting nodig te hebben. Maar of dit ook echt zo is en wanneer dan precies, is allemaal nog niet zeker.

‘Handdoekje leggen’, wordt dit inmiddels ook wel genoemd. Naar de toeristen die in resorts ’s ochtends in de rij staan om met een handdoek een mooie ligplek naast het zwembad te claimen en vervolgens naar de ontbijtzaal vertrekken.

Weinig file

De echte momenten van overbelasting van het net zijn nu nog behoorlijk beperkt en in praktijk zijn er veel manieren om die pieken op te vangen. ‘In totaal is er nu tachtig tot honderd uur per jaar sprake van netcongestie’, zegt een woordvoerder van Tennet. Als je het hoogspanningsnet vergelijkt met een snelweg, wat Tennet graag doet, is er maar een heel klein deel van het jaar file. Je kunt dan proberen de snelweg razendsnel te verbreden, maar sneller en efficiënter is het dat weggebruikers op de piekmomenten niet de weg op gaan.

Veel stroomgebruikers kunnen die stroomspits bovendien best makkelijk mijden, blijkt uit de ervaringen in het zuiden van het land. Zo kunnen koelhuizen vaak probleemloos een paar uur uit. Elektrische auto’s kunnen ook buiten piekmomenten geladen worden en industrie kan vaak betrekkelijk makkelijk wat terugschroeven.

Tennet schat dat het nu slechts 10 procent in zicht heeft van alle flexibele capaciteit in het stroomnet. Door een ‘landelijke consultatie’ zou dus veel meer van die capaciteit beschikbaar moeten komen om het net efficiënter te gebruiken. Bedrijven krijgen dan betaald om op drukke momenten geen stroom te gebruiken. In Brabant en Limburg worden daar nu al afspraken over gemaakt.

Even afschakelen kan best

Bij veel van de aanvragen die Tennet heeft gekregen in de vier gebieden waar het net nu ‘vol’ dreigt te raken, lijkt die capaciteit inderdaad volop aanwezig. Op de Maasvlakte gaat het bijvoorbeeld om ‘electrolyzers’ die met behulp van stroom waterstof maken. Die kunnen aan als er veel stroom wordt aangeboden door de windmolens op zee en zo het net ontlasten. Op momenten dat de omliggende industrie veel stroom nodig heeft, kan de elektrolyzer juist uit.

Hetzelfde geldt voor de e–boilers in Drenthe, aldus de Tennet-woordvoerder. ‘Dat zijn elektrische boilers die gasgestookte boilers moeten gaan aanvangen, die kunnen op piekmomenten best even afschakelen want water blijft in zo’n boiler echt wel een tijd op temperatuur.’ En ook het laden van elektrische auto’s kan op een laag pitje op het moment dat dat voor het net beter is. ‘Daarover hebben we bijvoorbeeld nu al afspraken gemaakt met het bedrijf The New Motion, dat veel laadpalen exploiteert.’