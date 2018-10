Spirituele woongroep niet vervolgd voor dood huisgenoot

De drie huisgenoten die werden verdacht van betrokkenheid bij de dood van een vrouw in Utrecht, worden niet vervolgd. Dat maakte het Openbaar Ministerie (OM) donderdag bekend . Zowel het slachtoffer als de verdachten behoorden tot de spirituele woongroep Contact en Muziek in de Utrechtse wijk Lombok.

Beeld ANP XTRA

De vrouw overleed in juni 2017 in de woongroep. Ze bleek ernstig te zijn vermagerd. Een huisarts maakte daarvan melding. Die melding, in combinatie met het feit dat de woongroep er volgens het OM ‘uitzonderlijke gewoontes met betrekking tot voeding’ op nahoudt, leidde tot een verdenking tegen de drie huisgenoten. Het drietal werd destijds opgepakt en een dag later na verhoor weer vrijgelaten.

De bewoners van de in 2006 opgerichte woongroep zijn sinds mei 2014 bezig ‘voeding los te laten’, schrijven ze op hun site. Ze eten zo min mogelijk en leven van ‘licht(e) voeding’, aldus hun Facebookpagina: ‘licht, kleur, contact, muziek en liefde’.

Onderzoek maakte duidelijk dat de vrouw vorig jaar juni aan de gevolgen van ondervoeding is overleden. Justitie en politie vermoedden dat de huisgenoten – twee vrouwen en een man – waren tekortgeschoten in hun zorgplicht of mogelijk dwang hadden uitgeoefend met betrekking tot het voedingspatroon van de vrouw. Daar is geen bewijs voor gevonden, aldus het OM.