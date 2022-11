‘Spionnennetwerk Qatar moest WK voetbal verzekeren en kritiek voorkomen’

De grootschalige spionage is de zoveelste controverse over de golfstaat in aanloop naar het WK voetbal. Beeld Jewel Samad / AFP

Cyberaanvallen op computers van Fifa-leden, afluisterapparatuur in hotelkamers en intimidatie van Qatar-critici. SRF, de Duitstalige openbare omroep in Zwitserland, heeft woensdag een gedetailleerd verslag gepubliceerd over grootschalig spionage door Qatar. Het verhaal verduidelijkt hoe het gastland individuen en organisaties die kritiek hadden op het WK benaderde om hen op andere gedachten te brengen. Het uiteindelijke doel van het zogeheten Project Merciless was de absolute controle over wereldvoetbalbond Fifa en de beïnvloeding van de publieke opinie.

Dit nieuws is de zoveelste controverse over de golfstaat in aanloop naar het WK voetbal. Om kritiek op de toekenning te beperken, rolde Qatar behalve een uitgekiende pr-strategie ook een netwerk van spionnen uit. Ironisch genoeg draagt die spionage nu bij aan de kritiek.

‘Kanker voetbalwereld’

Het Amerikaanse persbureau AP onthulde vorig jaar al dat de voormalige CIA-agent Kevin Chalker Fifa-ambtenaren bespioneerde voor Qatar. Zijn inlichtingen moesten de kleine golfstaat helpen om het WK te organiseren en later die status te behouden. Gezaghebbende leden van de Qatarese overheid deden een beroep op Chalkers onderneming Global Risk Advisors (GRA).

Volgens het Zwitserse onderzoek was ook emir Tamim bin Hamad Al-Thani betrokken bij de spionage, al is zijn precieze rol voorlopig onduidelijk. In de operatie kreeg hij de codenaam ‘Apex’. De voortrekker van Qatars succesvolle WK-kandidatuur Hassan Al Thawadi leidde de operatie, waarvoor de Qatarezen 387 miljoen dollar betaalden, in goede banen.

Om prominente dissidenten te beïnvloeden, organiseerden de spionnen zogenoemde ‘projecten’. De GRA richtte zich bijvoorbeeld jarenlang op de oud-voorzitter van de Duitse voetbalbond Theo Zwanziger. Hij zetelde tot 2015 in het uitvoerend comité van de Fifa en was een uitgesproken tegenstander van het WK in Qatar. Zo noemde Zwanziger Qatar eens de ‘kanker van de voetbalwereld’. Spionnen benaderden zijn familie en creëerden een wereldwijd netwerk om de Duitser ervan te overtuigen dat het WK in Qatar een goede zaak is.

‘Bondgenoot Qatar’

Volgens SRF verminderde Zwanziger uiteindelijk zijn kritiek door de operatie. Hij leidde volgens SRF zelfs een Fifa-werkgroep voor meer mensenrechten en minder kritiek op Qatar. ‘Een aantal mensen heeft mij in die richting geduwd. Die andere houding was natuurlijk in het belang van Qatar’, geeft Zwanziger toe aan de Zwitserse omroep. Dat Fifa het schandaal niet aanpakt, verbaast de Duitser niet. ‘Fifa-voorzitter Gianni Infantino is een bondgenoot van Qatar.’

De Fifa zou niet op de hoogte zijn geweest van de jarenlange spionage. De vorige voorzitter Sepp Blatter vertelde SFR dat hij verrast en gealarmeerd was door de spionagezaak. Hoewel Chalker en zijn bedrijf in de Verenigde Staten al aangeklaagd worden vanwege een cyberaanval in dienst van Qatar is het onduidelijk of deze zaak ook in Europa juridische gevolgen krijgt. Spioneren voor een ander land in Zwitserland is alleszins verboden, aldus SFR.