Spionnenbaas VS: geen bewijs dat Rusland e-mails lekte van Bidens zoon

Director of National Intelligence John Ratcliffe Beeld AP

Ratcliffe zei maandag in een interview op Fox News dat het lekken geen onderdeel is van een desinformatiecampagne van het Kremlin om net als in 2016 de presidentsverkiezingen te beïnvloeden. ‘De inlichtingendiensten geloven dat niet, omdat er geen informatie is die dat ondersteunt’, aldus Ratcliffe. Als Director of National Intelligence (DNI) overziet Ratcliffe zestien spionagediensten zoals de CIA en de NSA.

Bij de uitlatingen kunnen om twee redenen vraagtekens worden gezet. Ten eerste is Ratcliffe een loyale Trumpdienaar: als afgevaardigde uit Texas was hij een van de fanatiekste verdedigers van Trump bij de ondervraging van Rusland-onderzoeker Robert Mueller en tijdens het impeachmentproces. Trump wilde hem al eerder als hoofd van de inlichtingendiensten benoemen, maar bij die voordracht moest hij zich terugtrekken omdat senatoren van beide partijen vonden dat hij te weinig ervaring had. Een tweede voordracht van Trump begin dit jaar, in een na de afzettingsprocedure tegen Trump verder gepolariseerd politiek klimaat, slaagde wel.

Ten tweede lijkt Ratcliffe voor zijn beurt te spreken: de FBI doet nog onderzoek naar eventuele buitenlandse bemoeienis.

Dubieus verhaal

Vorige week begon de New York Post e-mails te publiceren die van Bidens zoon Hunter zouden zijn. Het verhaal kwam naar buiten via voormalig Trump-adviseur Steve Bannon en zijn advocaat Rudy Giuliani, die al ruim twee jaar op zoek is naar ‘dirt’ over Biden en daarmee de kiem legde voor de impeachment van Trump. De auteur van het stuk in de Post vond het verhaal zo dubieus, dat hij zijn naam niet boven het artikel wilde zetten, hoorde The New York Times van andere redacteuren.

Hierna werd bekend dat de FBI onderzoekt of de Russen mogelijk de laptop van Hunter Biden hebben gehackt. Een van de e-mails zou van een bestuursadviseur van het van corruptie verdachte Oekraïense gasbedrijf Burisma zijn, waarvoor Hunter jarenlang werkte. Daarin werd Hunter Biden bedankt ‘voor de gelegenheid die je mij hebt geboden om je vader te ontmoeten’. De ontmoeting zou in 2015 in de VS zijn geweest.

Joe Biden coördineerde toentertijd het Oekraïne-beleid van de regering-Obama. Een jaar later ontsloeg de Oekraïense regering, mede na sterke politieke druk van de Verenigde Staten, maar ook vanuit Europa, de baas van het Oekraïense OM. Die zou onderzoek moeten doen naar de eigenaar van Burisma, die werd verdacht van corruptie en belastingontduiking, maar deed volgens de EU en de VS te weinig. De aanklager zélf zegt echter dat hij werd ontslagen omdat hij te véél onderzoek deed.

Biden heeft altijd ontkend dat hij op de hoogte was van, of heeft meegewerkt aan, de lobbyactiviteiten van zijn zoon.

Hunter Biden’s laptop is a disaster for the entire Biden family, but especially for his father, Joe. It is now a proven fact, and cannot be denied, that all of that info is the REAL DEAL. That makes it impossible for “50%, or 10%” Joe, to ever assume the office of the President! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 oktober 2020

Biden weigert commentaar

De Democratische presidentskandidaat zegt dat hij nu het slachtoffer is van een lastercampagne. Ruim vijftig hoge oud-functionarissen van de inlichtingendiensten, onder wie oud-directeuren van de CIA en voorgangers van Ratcliffe, kwamen Biden maandag te hulp. Een deel van hen steunt zijn kandidatuur. Volgens de voormalige spionagefunctionarissen heeft het lekken van de mails ‘alle klassieke kenmerken van een Russische desinformatie-campagne’.

De groep geeft in een open brief echter toe geen enkel bewijs te hebben dat Rusland achter de onthulling van de e-mails zit. Ratcliffe is een voormalig Republikeins Congreslid en Trump-aanhanger. Het wordt echter uitgesloten geacht dat hij Trump nu een handje probeert te helpen met zijn verklaring terwijl hij mogelijk weet dat de CIA en andere diensten er anders over denken.

Joe Biden weigert al een week vragen te beantwoorden over de kwestie. Volgens een woordvoerder van Biden blijkt uit Bidens officiële agenda dat hij de Burisma-adviseur in 2015 niet heeft ontmoet. Door verder te zwijgen hopen Biden en zijn campagne dat de zaak snel doodbloedt, zeker nu 3 november snel dichterbij komt.

Het overgrote deel van de Amerikaanse media mijdt de kwestie, mede omdat er volgens hen onduidelijkheid is over de betrouwbaarheid van de e-mails. Ook zijn veel media huiverig om gebruikt te worden voor een Russische poging om de stembusgang te beïnvloeden. ‘Ik weet niet waar je het over hebt', zei CNN-presentator Jake Tapper zondag toen Lara Trump, schoondochter en campagnemedewerker van de president, de affaire aan de orde probeerde te stellen.

Biden werd vrijdag kwaad op een van de weinige verslaggevers die hem om commentaar vroegen. ‘Ik wist dat je er naar zou vragen’, zei hij boos toen een journalist van CBS, een van de drie grootste omroepen, vroeg wat hij van de publicatie van de e-mails vond. ‘Ik heb geen reactie. Het is weer zo’n lastercampagne, het past precies in jouw straatje. Dit zijn de vragen die je altijd stelt.’ Op zondag liep hij weg toen een verslaggever hem vroeg naar het FBI-onderzoek.

I asked Joe Biden: What is your response to the NYPost story about your son, sir?



He called it a “smear campaign” and then went after me. “I know you’d ask it. I have no response, it’s another smear campaign, right up your alley, those are the questions you always ask.” pic.twitter.com/Eo6VD4TqxD — Bo Erickson CBS (@BoKnowsNews) 17 oktober 2020

‘Sluit hem op’

Verwacht wordt dat president Trump de kwestie donderdag zal aansnijden in het laatste presidentiële debat. Volgens Trump en zijn aanhangers beschermen de media Biden, twee weken voor de verkiezingen. Vorige week baarden Twitter en Facebook opzien door verspreiding van het New York Post-verhaal te blokkeren. Volgens Twitter was het verspreiden van het stuk in strijd met de regels over gehackte informatie. Facebook beperkt de verspreiding totdat het stuk door onafhankelijke bronnen zou zijn geverifieerd.

‘Joe Biden is een corrupte politicus en iedereen weet het’, twitterde Trump zondag. ‘Nu heb je het bewijs. Dit is het op een na grootste politieke schandaal in onze geschiedenis!’ Op campagne in Georgia zei de president zelfs dat ‘de Bidens moeten worden opgesloten’.

De Republikeinse senator Ron Johnson, voorzitter van de Senaatscommissie voor Binnenlandse Veiligheid, die zelf overigens ook met dubieuze Russische bronnen sprak, wil uiterlijk donderdag van FBI-directeur Christopher Wray weten of de e-mails echt zijn en of Hunters laptop is gehackt. De FBI beschikt over de laptop nadat de eigenaar van een computerbedrijf aan de bel had getrokken. Volgens de eigenaar was de laptop in april 2019 bij hem afgeleverd voor reparatie maar werd het daarna nooit meer opgehaald.

Nadat hij de e-mails zag, zou hij contact hebben gezocht met Trumps advocaat Rudy Giuliani die al lange tijd roept dat de Bidens in de fout zijn gegaan met hun Oekraïne-activiteiten. Via Giuliani zou de New York Post vervolgens een kopie van de harde schijf hebben gekregen. Op de laptop zijn ook tekstberichten gevonden tussen Biden en zijn zoon en talloze privé-foto's van Hunter.