Spindoctor Seumas Milne is nog corbynistischer dan Jeremy Corbyn zelf

Jeremy Corbyn (rechts) en Seumas Milne aan zijn rechter zijde. Ze verlaten het partij hoofdkwartier in Londen, september 2018. Beeld EPA

Brexit is een project van kostschooljongens, is een veelgehoorde bewering. Om precies te zijn réchtse kostschooljongens. Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg en Nigel Farage zaten allemaal op de duurste scholen van Engeland, in twee van de drie van genoemde gevallen Eton. Er is een opvallende uitzondering. Het elitaire onderwijs bracht ook Seumas Milne voort, de zoon van een voormalige BBC-directeur die al sinds zijn puberjaren tegen het Europese eenwordingsproject ageert.

De jonge Seumas, die opgroeide in Dover, werd naar Winchester College gestuurd, de alma mater van zijn vader. Deze kostschool was in 1382 opgericht door bisschop William of Wykeham en heeft de wereld verrijkt met onder meer schrijver Anthony Trollope, astronoom Freeman Dyson en kunstpaus Kenneth Clark. Hoe traditioneel dit educatieve bolwerk ook is, het heeft de maatschappelijke modes nooit buiten de middeleeuwse poorten kunnen houden.

Rebellen

In de jaren zeventig woei ook hier een linkse wind, met Milne als een van de rebellen. In 1974 stelde hij zich als maoïst verkiesbaar bij een nepverkiezing. ‘We moeten de NAVO en de EEG verlaten,’ schreef hij in zijn manifest, een jaar na de Britse toetreding en een jaar voor het referendum waarin de Britten de toetreding bevestigden. Net als zijn latere baas Corbyn beschouwde Milne de EEG als een kapitalistisch genootschap.

Ruim 45 jaar later vindt de eeuwig jonge 61-jarige dat nog steeds. Zijn maatschappijvisie is nooit echt geëvolueerd, al merkte het blad Private Eye op dat Milne ‘overstapte van maoïsme op stalinisme’. Volgens Milne is het aantal Stalin-slachtoffers lager dan gedacht. Na te hebben gestudeerd op Balliol – het intellectuele Oxford College waar ook Boris Johnson studeerde – ging hij de Straight Left leiden, het maandblad van de Britse Communistische Partij.

Opschudding

Of Milne zelf partijlid was, is nooit vast komen te staan. Halverwege de jaren tachtig was deze ‘public school leftie’ nauw betrokken bij de mijnwerkersstakingen waarover hij een boek zou schrijven. In dezelfde tijd kwam hij in dienst bij The Guardian, waar hij vanaf 2001 chef opinie werd. In 2004 zorgde hij voor opschudding door een opiniestuk te plaatsen dat bestond uit passages uit toespraken die Osama bin Laden gehouden heeft.

Hij kreeg waardering voor zijn werk. Schrijfster en activiste Naomi Klein noemde de opiniepagina’s vanThe Guardian ‘een echt wereldwijd forum voor debat’, terwijl de Conservatieve Europarlementariër Daniel Hannan Milne ‘een eerlijke, eloquente en ongecompliceerde marxist’ noemde. Een rode lijn in het denken van Milne is een afkeer van westers imperialisme, en dan met name de bemoeienis met het Midden-Oosten waar hij als correspondent heeft gewerkt.

Remmende voorsprong

Zijn kantoor lag altijd bezaaid met boeken, kranten en knipselmappen. Collega’s bewonderden de belezenheid van Milne, die naast politiek weinig hobby’s heeft. Wel koestert hij een liefde voor zowel The Beatles als The Rolling Stones, wat een criticus deed opmerken dat Milne ook op muzikaal gebied lijdt aan de wet van de remmende voorsprong. Over het privéleven van Milne, woonachtig in het chique Richmond, is weinig bekend.

Na zijn verkiezing tot partijleider in 2015 huurde Corbyn hem als chef communicatie, zoals Alastair Campbell dat voor Tony Blair was. Milne, gezegend met charme en een goede garderobe, was de drijvende kracht achter ‘Project Suit’, een geslaagde poging om Corbyn pakken te laten dragen. ‘Manners Makyth Man’ is niet voor niets het motto van Winchester College. Zijn assistent is Andrew Murray, een kameraad uit zijn tijd bij de Straight Left.

Nostalgische instincten

‘De slanke controleur’, zoals Milne wordt genoemd, zorgde ervoor dat Corbyn zijn oude, nostalgische instincten zoveel mogelijk trouw is gebleven: pro-Palestina, pro-Rusland en anti-Brussel. Dat laatste werd in het geval van Milne gevoed door het ‘wrede autoritarisme’ jegens de Grieken. Toen Labour tijdens de referendumcampagne een brief met de zin ‘Labour is united in arguing that we are better off in de EU’ probeerde Milne ‘united’ te schrappen.

Waar Corbyn de spits van het nieuwe Old Labour is, is Milne de libero. Hij versterkte zijn team met oude vrienden, terwijl gematigden, spottend ‘mensjewieken’ genoemd, Team Corbyn verlieten. Milne was de strateeg achter de succesvolle ‘For the Many, not the Few’-campagne die in 2017 een einde maakte aan May’s Kamermeerderheid. Sindsdien is de positie onaantastbaar van de man die ‘corbynistischer dan Corbyn’ wordt genoemd.