Spil in opgerolde terroristencel Hardi N. werd flink in de gaten gehouden na zijn poging tot uitreizen

De 34-jarige verdachte die volgens het OM de spil is van de donderdag opgerolde terroristencel, is de in Irak geboren Hardi N. Dat bevestigen bronnen rondom het onderzoek.

N. werd in oktober 2017 in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 21 voorwaardelijk, voor een poging uit te reizen naar Syrië. Bij zijn veroordeling kreeg N. een proeftijd van drie jaar. Ook werden hem bijzondere voorwaarden opgelegd. Zo kreeg hij een meldplicht, moest hij zijn gesprekken met een deskundige over zijn geloof voeren, kreeg hij contactverboden en moest hij vooraf toestemming vragen als hij naar het buitenland wilde reizen.

De uit Irak afkomstige N. had zich in 2014 geprobeerd aan te sluiten bij de jihadistische groepering Jahbat-al-Nusra. Met een medeverdachte die volgens eigen zeggen al in Syrië was geweest, besprak hij uitvoerig zijn plannen. ‘Dan zie ik je op het slagveld’, zei hij tegen hem. ‘We ontmoeten elkaar daar.’ Hij sprak met hem via de Whatsapp over een ‘boodschappenlijst’ met noodzakelijke reisbenodigdheden, zoals ‘diarree-pillen’, een ‘stevige winterjas’ en ‘veel geld’.

Ook had hij volgens het gerechtshof een lijst met tien punten in bezit met aanwijzingen waaraan hij zich moest houden. Zo mocht hij met niemand in Syrië via sociale media communiceren en het zelfs niet bespreken met ‘jouw dichtstbijzijnde vrienden of familie’. Verder kreeg hij de tips: ‘Eet zoveel je kunt’ en ‘Doe het alleen in de naam van Allah!’

De veroordeelde zelf voerde tijdens het proces aan dat hij naar Syrië had willen reizen om daar weeskinderen te gaan helpen. Volgens het hof wees met name zijn opmerking over het slagveld ‘bepaald niet op de wens om voor weeskinderen te zorgen’.

De reclassering die N. (die een dochter heeft) destijds onderzocht rapporteerde: ‘Zijn leven staat volledig in het teken van het geloof. De verdachte is nog zoekende naar de wijze waarop hij zijn geloof op een voor hem juiste manier belijdt. Hij lijkt ook bezig te zijn met de vraag hoe zijn geloof zich verhoudt ten opzichte van westerse normen en waarden. De verdachte lijkt duidelijke keuzes gemaakt te hebben in de mate waarin hij zich al dan niet wil aanpassen.’ `

Ook zagen ze dat N. een grote behoefte had om ergens bij te horen en geaccepteerd te worden. Zijn sociale netwerk werd in dat kader als ‘een risicofactor’ gezien.

Voorzichtig veranderingsproces

In het jaar voor zijn hoger beroep leek er langzaam sprake van een omslag in het denken van N. Zo liet hij in 2016 doorschemeren dat ‘bepaalde zaken die hij eerder voor waar had aangenomen, niet correct waren’ en dat hij ‘als het ware opnieuw’ wilde beginnen. De reclassering bracht hem daarop in contact met een theologisch deskundige, waarmee hij wekelijks gesprekken voerde.

N. probeerde in die tijd ook de banden met zijn familie en zijn dochter te herstellen. Hij zei dat de familiebanden voor hem prioriteit hadden. Volgens de reclassering waren het contact met zijn dochter en zijn positie als vader in 2017 ‘beter dan ooit tevoren’.

De reclassering stelde deze ontwikkelingen te beschouwen als ‘de beginfase van een veranderingsproces, waarin de verdachte in positieve zin stappen aan het zetten is’. Opvallend is dat de reclassering het hof zelfs adviseerde om hem een voorwaardelijke straf op te leggen, onder bepaalde voorwaarden. Het hof ging hier echter niet in mee, en gaf uiteindelijk met 24 maanden, waarvan 21 voorwaardelijk, een zwaardere straf dan wat er werd geëist.

Volgens het hof moest ‘er ernstig rekening mee worden gehouden dat verdachte wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meerdere personen’.