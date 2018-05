Spierballentaal uit Amerika: Iran krijgt de ‘strengste sancties in de geschiedenis’ opgelegd

Mike Pompeo Foto Getty Images

Als Iran al zijn nucleaire installaties, regionale militaire ambities en steun aan militante groeperingen opgeeft zal Amerika het land daarvoor belonen met een ‘volwaardige economische en diplomatieke relatie’ en zelfs met hulp bij de modernisering, zo zei Pompeo.

Plan B

Met zijn eerste toespraak als minister van Buitenlandse Zaken, maandagochtend bij de conservatieve Heritage Foundation, probeerde de voormalige CIA-baas de leemte te vullen die is ontstaan nadat de Amerikanen zich twee weken geleden terugtrokken uit het nucleaire Iran-akkoord. Dat verdrag tussen de grote mogendheden en Iran was bedoeld om de kernwapenontwikkeling van de ayatollahs te beteugelen maar schonk verder geen aandacht aan andere Iraanse activiteiten, zoals raketontwikkeling en regionale militaire steun en interventies. Sinds president Donald Trump daar een streep doorheen zette was het wachten op het Amerikaanse plan-B.

Dat is dus dit: de ‘strengste sancties in de geschiedenis’, volgens Pompeo. De oude sancties worden in ere hersteld (wat handel met Iran onmogelijk moet maken) en daarbovenop komen persoonlijke sancties zoals onlangs tegen het hoofd van de Centrale Bank. ‘Dit is nog maar het begin’, zei Pompeo. ‘Iran zal moeten vechten om zijn economie in leven te houden.’

De dreigementen waren niet alleen economisch. ‘We zullen Iraanse kwaadaardige cyberactiviteiten bestrijden en proberen te voorkomen. We zullen Iraanse agenten en hun medestanders bij Hezbollah wereldwijd opsporen en vermorzelen. Iran zal nooit meer een vrijbrief hebben om het Midden-Oosten te domineren.’

Spierballentaal

Iran moet van de Amerikanen ophouden met het verrijken van uranium (onder het door Obama bekrachtigde akkoord mocht het land daar zeer beperkt mee doorgaan), moet zijn zwaarwaterreactor voor plutoniumproductie vernietigen, moet onvoorwaardelijke toegang geven aan nucleaire inspecteurs, moet topmannen van Al Qaida uitleveren en gevangen Amerikanen vrijlaten.

Pompeo’s spierballentaal was niet alleen gericht aan Iran, maar zeker ook aan Europa, dat met China en Rusland probeert de nucleaire deal zonder de Verenigde Staten in stand te houden. ‘Ik weet dat onze bondgenoten in Europa misschien willen doorgaan met de oude overeenkomst met Teheran’, zei Pompeo. ‘Dat is hun keuze. Zij weten waar wij staan.’

Dat standpunt is dat die keuze consequenties heeft. Europese bedrijven die met Iran zaken blijven doen, zullen ‘ter verantwoording’ worden geroepen. Want ‘iedereen moet aan de nieuwe sancties deelnemen’, zei Pompeo. ‘Wij begrijpen dat het herstel van de sancties en de komende druk op het Iraanse regime financiële en economische moeilijkheden zullen creëren voor sommige van onze vrienden. Maar we kunnen niet doorgaan met het creëren van rijkdom voor de Iraanse leiders.’

De Amerikaanse minister zei te hopen dat de Europese landen het Amerikaanse voorbeeld volgen, maar dat er meer landen in de wereld zijn met wie hij kan optrekken. ‘Er zijn vele landen die onze waarden en belangen delen. Pompeo noemde natuurlijk Israël, maar ook Saoedi-Arabië en andere Arabische bondgenoten.

‘We gaan onze fouten niet herhalen’, zei Pompeo, die daarbij doelde op het door de regering-Obama als belangrijke buitenlandse mijlpaal gevierde akkoord. ‘We gaan het Iran-akkoord niet heronderhandelen. Een deal is niet het doel, het doel is de bescherming van het Amerikaanse volk.’