Speuren naar oorlogsmisdaden op Instagram: hoe Bellingcat bewijsmateriaal verzamelt

Christo Grozev, directeur van onderzoekscollectief Bellingcat: ‘Het begint met uitzoeken of een video niet uit een ánder conflict komt.’ Beeld Elisa Maenhout

Met aangeslagen gezicht loopt Christo Grozev de kamer binnen. De directeur van onderzoekscollectief Bellingcat is net gebeld door naaste collega’s van Aleksej Navalny, de Russische oppositieleider die door het Kremlin is opgesloten in een strafkolonie. Grozev kent ze goed. Hij leidde het onderzoek waarin ze samen agenten van Poetins veiligheidsdienst FSB ontmaskerden als de plegers van de aanslag met zenuwgif op Navalny in 2020. Ze wisten zelfs een van de mensen die hem hebben vergiftigd aan de lijn te krijgen. Die dacht dat hij met een Russische veiligheidsbaas sprak in plaats van met Navalny zelf, waarop hij uit de doeken deed hoe zijn moordcommando het zenuwgif novitsjok aanbracht op het ondergoed van de oppositieleider.

Navalny’s collega’s bellen Grozev met slecht nieuws: de Russische gevangenisdienst heeft Navalny’s recht op vertrouwelijke communicatie met zijn advocaten ingetrokken. De advocaten zijn het enige contact met de buitenwereld voor Navalny, die al weken in een isoleercel zit. ‘Dit is een teken dat hij binnenkort wordt vermoord’, zegt Grozev. ‘Zijn collega’s huilden aan de telefoon.’

Grozev, een 53-jarige Bulgaar, probeert zijn emotie te verbergen. Als hij straks de kamer uit loopt in het Amsterdamse debatcentrum De Balie, moet hij een publiek te woord staan over Bellingcats onderzoeken naar de oorlog in Oekraïne, zijn grootste onderzoeksproject tot dusver. En de kans is groot dat er Oekraïners aanwezig zullen zijn in de zaal. ‘Ik wil niets aardigs over Navalny zeggen tegen Oekraïners’, zegt Grozev. ‘Want u weet hoe ze naar hem kijken. Ik probeer daar gevoelig voor te zijn.’

Oekraïners hebben Navalny nooit vergeven voor zijn ambigue standpunt over de Russische annexatie van de Krim in 2014. Navalny noemde de annexatie illegaal, maar zag geen ‘gemakkelijke oplossing’, zoals teruggave aan Oekraïne.

U heeft in Duitsland veel tijd met Navalny doorgebracht tijdens het onderzoek naar zijn vergiftiging. Hoe kijkt u naar hem?

‘Als een fenomeen, niet als iemand die aardig gevonden moet worden of iemand met precies dezelfde politieke overtuigingen als ik. Voor mij was het voldoende om te zien dat hij geheel onafhankelijk is. Dat hij voor zichzelf spreekt en voor de dingen waarin hij gelooft, en niet voor opdrachtgevers van de FSB of CIA. Hij zal contacten met inlichtingendiensten altijd afhouden. Ik houd van zijn onafhankelijkheid en zijn moed. Het is moeilijk om niet van zijn moed te houden.’

Maakt Bellingcat gebruik van bronnen binnen inlichtingendiensten?

‘Nee, uit principe niet. We zijn er tot onze eigen verrassing achter gekomen dat we soms meer weten dan zij. Waarom zouden we gebruikmaken van mogelijk valse informatie? Bovendien zouden we onze geloofwaardigheid riskeren. Bellingcat wordt sinds 2014 aangevallen door hackers van de Russische overheid. Stel je voor dat we zouden communiceren met inlichtingendiensten. Dat zou zo zijn gevonden.’

Bellingcat, gevestigd in Nederland, is bekend om zijn onderzoeken op basis van openbaar beschikbare gegevens, ook bekend als osint (open source intelligence). Het collectief van burgerjournalisten liep voorop in de reconstructie van het neerhalen van vlucht MH17. Door analyse van foto’s en video’s van legerkonvooien op sociale media ontdekte Bellingcat dat het passagiersvliegtuig werd neergeschoten met een Buk-raketsysteem van het Russische leger. Daarna volgden onthullingen over conflicten en aanslagen wereldwijd, waaronder recentelijk over een massa-executie in Ethiopië, een doodgeschoten Palestijns-Amerikaanse journalist en een reeks vergiftigingen van Russische critici van president Poetin.

Maar sinds begin dit jaar is er een onderwerp dat de tijd opslokt van de circa dertig fulltime-onderzoekers van Bellingcat: de Russische oorlog tegen Oekraïne.

Via sociale media is het slagveld bijna rechtstreeks en van dichtbij te volgen. Elke dag verschijnen er video’s van raketinslagen, lijken en soms zelfs van militairen midden in vuurgevechten. Grozev spreekt van ‘de meest gedocumenteerde oorlog uit de geschiedenis’.

De oorlog was voor hem aanleiding om Bellingcat in te zetten voor iets anders dan onderzoeksjournalistiek. Hij richtte een afdeling op die alleen bezig is met de aanleg van een database met bewijzen voor potentiële oorlogsmisdaden. Volgens Grozev heeft Bellingcat inmiddels 1.697 gebeurtenissen gedocumenteerd waarbij burgers gedood of gewond zijn geraakt. De database staat niet online. Het doel van Bellingcat is ditmaal om bewijzen te leveren voor gebruik in toekomstige rechtszaken over deze oorlog, bijvoorbeeld bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Oftewel, om schuldigen veroordeeld te krijgen.

Waarom heeft u bij deze oorlog ervoor gekozen om bewijzen te verzamelen voor een rechtbank?

‘Aan het begin van de oorlog begonnen veel mensen gegevens te verzamelen, maar we zagen dat ze grote fouten maakten. Ze bewaarden bijvoorbeeld alleen de link naar foto’s of video’s op sociale media, maar die kunnen een paar dagen later al zijn verwijderd. Je moet overal een back-up van maken.

‘Wij beschikken over een methode die standhoudt in een rechtbank. We hebben onze verzamelde gegevens over de oorlog in Jemen getoetst in een nagebootste rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk. De tegenpartij pleitte tegen de toelaatbaarheid van onze gegevens. Wij wonnen.’

Hoe weet u of beelden op sociale media van een explosie authentiek zijn?

‘Daar hebben we een heel handboek voor. Het begint met uitzoeken of een foto of video niet uit een ander conflict komt. Het beeld kan gespiegeld zijn of in detail bewerkt, zodat het moeilijker is om te ontdekken dat het om oud beeld gaat. Daarna moet je de context van de gebeurtenis onderzoeken. Is er iemand anders die dezelfde gebeurtenis heeft vastgelegd vanuit een andere hoek? Wijzen die beelden naar dezelfde locatie? Zijn er meer aanwijzingen dat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden?’

U vertrouwt erop dat er een tribunaal komt?

‘Het Internationaal Strafhof en aanklagers uit meer dan tien landen doen al onderzoek naar potentiële oorlogsmisdaden. Het is lang geleden dat zo veel verschillende landen onderzoek doen naar gebeurtenissen die zich niet op hun grondgebied hebben afgespeeld. De laatste keer was waarschijnlijk bij de processen van Neurenberg.’

Is Rusland beter geworden in het verbergen van digitale sporen sinds het neerschieten van MH17 in 2014?

‘Na onze onderzoeken naar MH17 heeft Rusland militairen verboden om sociale media te gebruiken. Daardoor hebben we minder informatie. Maar Russische militairen plaatsen nog steeds video’s op TikTok en Instagram. De inhoud varieert van het tonen van oorlogstrofeeën, zoals buitgemaakte wapens, tot het doden van een krijgsgevangene. Ze denken dat ze geen geheimen prijsgeven en dat zulke video’s Oekraïners demotiveren. Maar ze betrekken Rusland bij oorlogsmisdaden. Dat hebben ze nog steeds niet geleerd.

‘Ze geven soms ook hun locatie prijs. De Oekraïners hebben die informatie gebruikt voor aanvallen. Er is bewijs dat zeker een van die aanvallen heeft geleid tot de dood van een lid van het Russische huurlingenleger Wagner, nadat hij met zijn maten op sociale media had opgeschept over hun prestaties.’

Onderzoekt u ook potentiële oorlogsmisdaden door het Oekraïense leger?

‘Absoluut. Toen we laatst een video van een executie onderzochten, was er een sterke hypothese dat Oekraïne verantwoordelijk zou zijn. Dat bleek niet zo te zijn, maar als dat de uitkomst was, zouden we dat hebben gepubliceerd. In onze database kunnen ook misdaden zitten waar Oekraïne verantwoordelijk voor is.

‘Het is wel zo dat de meeste openbare gegevens afkomstig zijn van Oekraïense burgers, omdat de oorlog zich nu eenmaal afspeelt op Oekraïens grondgebied. Daardoor zijn er mogelijk minder gegevens over eventuele Oekraïense oorlogsmisdaden. Je moet je wel realiseren dat als die plaatsvinden, die waarschijnlijk gericht zijn tegen Russische militairen en niet tegen burgers. Het is moeilijk een gradatie te maken van de ernst van oorlogsmisdaden, maar we hebben slechts de capaciteit om een klein deel te onderzoeken, en dan kies ik voor misdaden tegen burgers.’

Een vrouw in Boetsja zit naast een lijkzak met daarin het lichaam van haar zoon. Rusland stelde dat de lijken en massagraven in voorsteden van Kyiv pas verschenen na de Russische terugtrekking. Onder meer satellietbeelden bewezen dat ze er al waren tijdens de Russische bezetting. Beeld AP

Bijna de helft van de dertig voltijds werknemers van Bellingcat werkt uitsluitend aan de database. De rest gaat door met onderzoeken die wel worden gepubliceerd. Bij de oorlog in Oekraïne gaat het volgens Grozev om ‘gevallen die dringend aandacht verdienen’. Zoals vorige maand, toen er een video circuleerde waarin een krijgsgevangene werd verminkt en geëxecuteerd. Andere onderzoekers van openbare gegevens wezen volgens Bellingcat de verkeerde verantwoordelijke aan. ‘Dan moeten wij ingrijpen en verhelderen wat er gebeurd is’, aldus Grozev.

Bellingcat springt ook in om valse complottheorieën te ontkrachten. Bijvoorbeeld toen Rusland talloze ontkenningen en alternatieve verklaringen verspreidde voor de moordpartijen in Boetsja en voor bombardementen op een ziekenhuis en een theater in Marioepol.

Werkt Ruslands propagandastrategie in Oekraïne?

‘Ja, de strategie verlamt een samenleving om op zoek te gaan naar de waarheid. Het is ook effectiever dan de strategie in de communistische tijd, toen ze vasthielden aan één verhaal. Dat verhaal kon ontkracht worden. Nu moeten media niet een, maar wel tien verhalen ontkrachten. Daar hebben ze geen capaciteit voor.’

Rusland heeft Bellingcat verboden, maar Russen kunnen de site wel bereiken als ze moeite doen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een VPN-server. Staan Russen open voor onderzoeken als die van Bellingcat?

‘Sommigen wel.’ Grozev pakt zijn telefoon en laat een foto zien die hij onlangs kreeg van een kennis in Moskou. Te zien is een lantaarnpaal met opschrift ‘Christo Grozev’. ‘Zo moedigen mensen anderen aan om mijn naam op te zoeken en zo uit te komen bij een van onze onderzoeken. Het is een interessante manier om mensen naar de waarheid te leiden, maar het probleem is dat waarschijnlijk minder dan een vijfde van de Russen actief naar de waarheid zoekt.’

Is de Russische bevolking verantwoordelijk voor deze oorlog?

‘Het is moeilijk te voorspellen hoe een andere bevolking zou reageren als ze onderworpen wordt aan de censuur en hersenspoeling van zo’n geavanceerde propagandamachine als Rusland die in de afgelopen twintig jaar heeft ontwikkeld. Zijn andere samenlevingen immuun? Duitsland was het niet. Maar de Russische samenleving heeft deze regering toegestaan om ​​dit systeem van onderdrukking en hersenspoeling op te bouwen, en daarvoor draagt de Russische samenleving verantwoordelijkheid.’

Willen Russen weten wat hun land doet in Oekraïne?

‘Nee, de meesten niet. Het veroorzaakt cognitieve dissonantie om dingen te weten, want als je niet met politiek bezig bent, dan zit je er ook niet op te wachten om te horen dat je regering slecht is. Bovendien is weten gevaarlijk. Want als je iets weet, loop je het risico iemand anders te vertellen wat je weet. En dat is een misdaad volgens de Russische wet.’

Hoe gaat u ervoor zorgen dat Bellingcat meer Russen bereikt?

‘We moeten onze onderzoeken vaker viral laten gaan met behulp van video’s en films. De Navalny-film is daar een goed voorbeeld van (Bellingcat en Navalny lieten een filmploeg toe tijdens hun onderzoek naar de vergiftiging, met de documentaire Navalny als resultaat, red.). Toen ons onderzoek uitkwam, bereikten we de Russen die actief op zoek zijn naar de waarheid. Maar toen de film uitkwam, kreeg ik ook veel reacties van mensen die niet anti-Poetin waren. Zij zijn van gedachten veranderd door de emotionele impact die film heeft. Daarom is ons doel om van volgend jaar ons filmjaar te maken. We zetten een dochteronderneming op die documentaires gaat maken, en speelfilms op basis van waargebeurde verhalen.’

U gaat journalistieke onderzoeken dramatiseren en acteurs inzetten?

‘We blijven bij de feiten, maar je moet sommige verhalen visualiseren. We hebben bijvoorbeeld geen toegang tot een spion die we ontmaskerd hebben en die zich nu in Rusland verstopt, maar je wilt wel laten zien wat er is gebeurd. Dus soms moet je dramatiseren. Maar we zullen vooral documentaires maken.’

Bellingcat maakt soms gebruik van onconventionele onderzoeksmethoden, zoals het kopen van illegaal verspreide databases met telefoongegevens of passagierslijsten op de zwarte markt. Gebruikt Bellingcat zulke methoden ook bij onderzoeken in Oekraïne?

‘We maken een zorgvuldig afweging als we kiezen voor methoden die corruptie aanmoedigen. Er zijn gevallen waarin ik het gerechtvaardigd vind. Bij een paar nog niet gepubliceerde onderzoeken hebben we telefoongegevens gekocht, omdat we zo mogelijk oorlogsmisdaden kunnen bewijzen. Neem een onderzoek naar een groep FSB-officieren, die de oorlog voorbereidde door instabiliteit te zaaien en mensen te rekruteren in Oekraïne. De enige manier waarop we hen konden bestuderen, is door hun telefoongegevens te verzamelen. Zo kun je erachter komen met wie ze communiceerden. Dat is onconventioneel. Maar het is een zaak van geschiedschrijving. Als je het niet binnen zes maanden doet, zijn die gegevens nooit meer beschikbaar.’