Spelersvakbond Australië eist einde aan verschil WK-prijzengeld voor vrouwen en mannen

De Australische voetbalster Caitlin Foord vorige week tijdens de wedstrijd in Eindhoven tegen Nederland. Beeld EPA

De spelersvakbond zegt de Australische voetbalvrouwen steun toe als ze juridische actie willen ondernemen tegen het bestuur van de Fifa. In maart klaagde het Amerikaanse vrouwenteam de voetbalbond van de VS aan wegens discriminatie omdat ze minder betaald krijgen dan de mannen.

Het winnende vrouwenteam krijgt straks 3,5 miljoen euro bij het WK. Het Franse mannenteam dat vorig jaar het WK in Rusland won, kreeg bijna 34 miljoen euro. Ook het verschil in prijzengeld is groot. Konden de mannenteams in Rusland 355 miljoen euro verdelen, de vrouwen moeten het nu doen met ruim 26 miljoen euro. Bij het WK in Qatar in 2022 zal het prijzengeld van de mannen zijn gestegen tot 391 miljoen euro.

Volgens John Didulica, voorzitter van de Australische spelersvakbond PFA, zijn de vrouwelijke voetballers ‘slachtoffers van discriminatie’. De bond eiste vorige week in een brief aan Fifa-chef Sarai Bareman dat het prijzengeld voor het komende vrouwen-WK direct moest worden verdubbeld. De Australiërs kreeg dinsdag meteen steun van de internationale spelersvakbond Fifpro. Volgens deze vakbond moeten de landenteams ook op het gebied van medische begeleiding, reizen en accommodaties gelijk worden behandeld.

Druk groter

De Australische vakbond heeft een website gelanceerd voor de campagne voor gelijke behandeling. De Australische spelers, die bij het vorige WK de kwartfinale haalden, ondersteunen de actie door het logo en een video van de campagne te verspreiden op sociale media. De kwestie zal donderdag aan de orde komen tijdens een congres dat de Fifa organiseert om het vrouwenvoetbal groter te maken.

Ook in Nederland voelt de KNVB de druk om het mannen- en vrouwenelftal gelijk te behandelen. De voetbalbond maakte maandag bekend dat de commerciële vergoedingen voor de Oranjevrouwen de komende jaren verhoogd zullen worden. Dit zijn de KNVB en de spelers overeengekomen.

De vergoedingen moeten tegen 2023 gelijk zijn getrokken met die van de mannen. De KNVB zegt te hopen dat ook de vergoedingen van de Uefa, Fifa en de bedragen voor televisierechten zullen worden verhoogd. Hoe hoog de vergoedingen voor de vrouwen zullen zijn, wil de KNVB niet zeggen.

De Amerikaanse voetbalbond wees de rechtszaak die de eigen spelers hadden aangespannen af met onder andere het argument dat de vergoedingen voor mannen en vrouwen niet met elkaar kunnen worden vergeleken. Zo gaat er in het mannenvoetbal wereldwijd meer geld om dan bij de vrouwen, onder andere aan reclame-inkomsten.

‘Ik zou graag een grote verandering en verschuiving willen zien’, zei de Amerikaanse Megan Rapinoe, de grote ster van het vrouwenteam van de VS, twee weken geleden. ‘Er is al die jaren zo weinig geïnvesteerd, zo weinig aandacht geweest. Een verviervoudiging van de investeringen in het vrouwenvoetbal zou op zijn plaats zijn’, aldus Rapinoe.