Speekselgrappen vallen niet in de smaak, Japans restaurant eist hoge schadevergoeding voor ‘sushi-terreur’

Screenshots van vermeende ‘sushi-terreur’. Beeld Social media

Restaurantketen Akindo Sushiri, bekend van de ‘sushi-trein’ waarmee bordjes rauwe vis en andere gerechten op een lopende band het restaurant rondgaan, eist bijna een half miljoen euro aan schadevergoeding voor ‘sushi-terreur’. Dat bleek tijdens een rechtszaak van Akindo Sushiri tegen een jongen die in januari aan een flesje sojasaus en een theekopje voor algemeen gebruik likte, en daarna een vinger met spuug over een passerend bordje sushi haalde.

Het vergrijp was te zien op een filmpje van 45 seconden dat viraal ging en voor veel ophef zorgde in Japan, waar hygiëne en beleefdheid uiterst belangrijk heten, soms op het obsessieve af. Akindo Sushiri restaurants kampten met een gebrek aan klandizie nadat het filmpje viraal was gegaan en zelfs de beurswaarde liep een deukje op. Naast omzetverlies heeft de keten extra geld moeten uitgeven aan de installatie van plastic schermen tussen de stoelen en de lopende banden in alle 600 restaurants. Die schermen moeten etenswaren beschermen tegen ‘sushi-terroristen’, zoals de plegers van dit soort vergrijpen in Japan worden genoemd.

Beelden alleen voor eigen consumptie

Volgens de raadsman van de 19-jarige ‘sushi-terrorist’ heeft de jongen ‘diep berouw’ en geeft hij toe aan voorwerpen voor algemeen gebruik te hebben gelikt, maar was het nooit zijn bedoeling dat de video online zou komen. De beelden waren slechts voor zijn vriendenkring bedoeld en daarom is het omzetverlies van de keten de jongen niet te verwijten, aldus de verdediging.

Inmiddels zijn in totaal drie mensen gearresteerd die in Akindo Sushiri of vergelijkbare restaurants dit soort grappen uithaalden met flesjes sojasaus of bakjes ingelegde rode gember voor algemeen gebruik. Een van de getroffen sushi-ketens belooft naar aanleiding van deze onsmakelijke trend zijn bestaande camerasystemen uit te breiden met kunstmatige intelligentie die verdacht gedrag van klanten snel kan signaleren. Andere restaurants hebben de lopende banden tijdelijk stilgezet. Het is voor het eerst dat er een schadevergoeding wordt geëist voor sushi-terrorisme. Wanneer de rechtbank uitspraak doet is niet bekend.